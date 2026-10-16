தசரா விழாவில் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் கோலாகலம்: மைசூரில் கம்பாலா போட்டி ஒத்திகையில் மக்கள் ஆர்வம்
தசரா விழாவில் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் கோலாகலம்: மைசூரில் கம்பாலா போட்டி ஒத்திகையில் மக்கள் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:24 PM
மைசூரு: தசராவை முன்னிட்டு, ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது. மைசூரில் கம்பாலா போட்டி ஒத்திகையை, மக்கள் ஆர்வமாக பார்த்தனர்.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு மைசூரில் தசரா பண்டிகை வெகுவிமரிசையாக நடக்கும் போது, பக்கத்து மாவட்டமான மாண்டியாவின் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவிலும் தசரா கொண்டாடப்படுவது மன்னர் காலத்தில் இருந்தே நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த ஆண்டிற்கான ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா தசரா நேற்று துவங்கியது; வரும், 18ம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது.
ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் தசரா துவக்க நாளிலேயே ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் நடப்பது வழக்கம். அதன்படி, நேற்று காலை கிரங்கூர் கேட் பகுதியில் உள்ள, பன்னிமண்டபத்தில் இருந்து ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தை, கன்னட மூத்த நடிகர் ரவிச்சந்திரன், நீர்ப்பாசன துறை அமைச்சர் செலுவராயசாமி, கலெக்டர் குமார் உள்ளிட்டோர் துவங்கி வைத்தனர்.
குதிரை படை
மொத்தம், 30 கிலோ எடையுள்ள சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் உற்சவர் சிலையை, மரத்தால் ஆன அம்பாரியில் வைத்து, தசரா யானை தனஞ்ஜெயா சுமந்து சென்றது.
குவெம்பு சதுக்கம், ஜாமியா மசூதி, ராஜவீதி, அம்பேத்கர் சதுக்கம் வழியாக, ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி கோவிலை அடைந்ததும், ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் நிறைவு பெற்றது. சாலையின் இருபுறமும் மக்கள் கூடி நின்று, ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தை உற்சாகமாக பார்த்தனர். இந்த ஊர்வலத்தில் கலைக் குழுவினர் நிகழ்ச்சிகள், போலீஸ் படை, குதிரை படை அணிவகுப்பும் இருந்தது.
அது போல, மைசூரு தசராவின் 5ம் நாளான நேற்று, மைசூரில் பல கலை நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேறின. மைசூரு நகரில் உள்ள பாரம்பரிய கட்டடங்களை பார்க்கும் வகையில், பாரம்பரிய நடை பயணத்தை சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் துவக்கி வைத்தார்.
யுவ தசராவில் பங்கேற்ற பின்னணி பாடகர் சித் ஸ்ரீராம், பல மொழிகளில் பாடல்களை பாடி அசத்தினார்.
50 கடைகள்
மைசூரு தசராவில் முதல்முறையாக, வரும் 19ம் தேதி கம்பாலா போட்டிகள் நடக்க உள்ளன. இதற்காக வெளிவட்ட சாலையின் சாத்தஹள்ளி பகுதியில், கம்பாலா ஓடுபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பங்கேற்க, 150 ஜோடி எருதுகள் வருகின்றன. முதற்கட்டமாக 2 ஜோடி எருதுகள் மட்டும் வந்துள்ளன.
அந்த எருதுகளை வைத்து நேற்று ஒத்திகை நடந்தது.