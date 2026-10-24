அரண்மனை நகருக்கு பெருமை சேர்த்த 'கம்பாலா': சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அமோக வரவேற்பு
அரண்மனை நகருக்கு பெருமை சேர்த்த 'கம்பாலா': சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அமோக வரவேற்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 06:24 PM
- நமது நிருபர் -
மன்னர்கள் வாழ்ந்த பூமி, அரண்மனை நகரம், பாரம்பரிய கட்டடங்களின் நகரம், சாமுண்டீஸ்வரி தேவி கோவில் என மைசூரு நகருக்கு பல சிறப்புகள் உள்ளன. இந்த சிறப்புகளுக்கு மெருகூட்டும் வகையில், மைசூரில் முதல்முறையாக கம்பாலா போட்டி நடந்துள்ளது. இதற்கு பிரமாண்ட வரவேற்பும் கிடைத்துள்ளது.
'கம்பாலா' போட்டி என்றாலே தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி, கேரளாவின் காசர்கோடு மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்று கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த பகுதிகளை தாண்டி, 2023 ம் ஆண்டு பெங்களூரு அரண்மனை மைதானத்தில் முதல்முறையாக கம்பாலா போட்டி நடத்தப்பட்டது. எதிர்பார்த்ததை விட மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குடும்பம், குடும்பமாக வந்து கம்பாலா போட்டிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
கம்பாலா
தமிழகத்தின் வீரவிளையாட்டாக ஜல்லிக்கட்டு உள்ளதை போன்று, கர்நாடகாவின் கடலோர மாவட்ட வீர விளையாட்டாக கம்பாலா உள்ளது. இதன் வரலாறு 1,000 ஆண்டுகள் பழமையானது. சேறும், சகதியுமான வயல்வெளியில், மின்னல் வேகத்தில் சீறிப்பாயும் எருமைகளும், அவற்றுக்கு இணையாக சேற்றை கிழித்து கொண்டு ஓடும் மனிதர்களும் காட்டும் வீரம், பார்ப்பவர்களை மெய்சிலிர்க்க வைக்க கூடியது.
வெறும் பொழுது போக்காக தொடங்கி, இன்று ஒரு சர்வதேச தரத்திலான தொழில்நுட்ப விளையாட்டாக பரிணமித்துள்ளது.
கம்பாலா என்ற சொல் 'கம்பா' மற்றும் 'கலா' என்ற வார்த்தையின் பொருள். 'கம்பா' என்றால் 'சேறு' அல்லது 'சகதி நிறைந்த நிலம்' என்றும், 'கலா' என்றால் களத்தையும் குறிக்கிறது. இந்த பெயர் காலபோக்கில் 'கம்பாலா' என்று உருவெடுத்தது.
சேற்றில் ஓட பயிற்சி
ஆரம்ப காலத்தில் கம்பாலா ஒரு போட்டியாக துவங்கவில்லை. தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி மாவட்ட மக்கள் தங்கள் விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும், போதிய மழை வேண்டியும் கிராம தெய்வங்களுக்கு பூஜை செய்தனர். குறிப்பிக்க சிவபெருமானின் அவதாரமாக கத்ரி மஞ்சுநாத சுவாமிக்கு, அறுவடை முடிந்ததும் நெல்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டன.
அடுத்த போகத்திற்கு நிலத்தை பதப்படுத்த, எருமைகளை சேற்று வயலில் ஓடவிட்டு நிலத்தை துாய்மைப்படுத்தும் சடங்காக துவங்கியது. அப்போதைய ஹொய்சாளா பேரரசின் கீழ் இருந்த குறுநில மன்னர்கள், குதிரைகள், யானைகளுக்கு சேற்றில் ஓட பயிற்சி அளித்தனர். எருமைகளுக்கும் அத்தகையை ஆற்றல் உள்ளதா என்று பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தது தான் கம்பாலா போட்டி. இன்று சர்வதேச தரத்தில் உயர்ந்து நிற்கிறது.
சமூகரீதியான விழா
கிராமத்து வயல்களில் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட கம்பாலா போட்டிகள், தற்போது ஒலிம்பிக் தரத்திற்கு இணையாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 'கம்பாலா சமிதி' என்ற அமைப்பின் கீழ் முறையாக இயங்குகிறது. இரவு, பகலாக 24 மணி நேரமும் தொடர்ச்சியாக போட்டிகள் நடப்பதால், மின்னொளி வசதிகளும் மைதானத்தில் செய்யப்படுகின்றன.
மத வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையதாக கம்பாலா இருந்தாலும், அது சமூக ரீதியாக அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஒன்றிணைக்கும் ஒரு திருவிழாவாகும். இப்போட்டிகளில் ஹிந்துக்கள் மட்டுமின்றி, பல முஸ்லிம் மற்றும் கிறிஸ்துவ நிலப்பிரபுக்களும் சாம்பியன் எருமைகளை சொந்தமாக வளர்த்துப் போட்டிகளில் களம் இறக்குகிறார்கள். சாதி, மத பாகுபாடின்றி ஒட்டுமொத்த துளுநாடும் பந்தயக் களத்தில் ஒன்று கூடுகிறது.
மேலும், கம்பாலா போட்டிகள் நடக்கும்போது உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு பெரும் வருவாய் கிடைக்கிறது. தின்பண்டங்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் விவசாய கருவிகளின் விற்பனை இக்காலத்தில் அமோகமாக இருக்கும்.
கம்பாலா என்பது வெறும் எருமை மாடுகளின் ஓட்டப்பந்தயம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு இனத்தின் வரலாறு, மண் சார்ந்த வாழ்வியல் மற்றும் பண்பாட்டு அடையாளம். நவீன உலகின் டிஜிட்டல் விளையாட்டுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கிராமிய விளையாட்டு இன்றும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை தன் பக்கம் ஈர்க்கிறது என்றால், அதற்கு அந்த மண்ணின் மீதுள்ள பற்றும், விளையாட்டில் உள்ள அசாத்திய வீரமுமே காரணமாகும்.