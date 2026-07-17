﻿ கன்டீரவா மைதானம் ரூ.5,000 கோடியில் மறுசீரமைப்பு

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரு கன்டீரவா விளையாட்டு மைதானத்தை, 5,000 கோடி ரூபாய் செலவில், மறுசீரமைப்பு செய்ய முடிவு உள்ளதாக விளையாட்டு துறை அமைச்சர் பரமேஸ்வர் கூறியுள்ளார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
நான், கடந்த 1999ல் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக இருந்த போது, சி.இ.டி., எனும் பொது நுழைவு தேர்வில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தேன். தற்போதும் அந்த முறை நீடித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு 115 பேர் இடஒதுக்கீடு மூலம் கல்லுாரிகளுக்கு தேர்வாகி உள்ளனர். இது, மகிழ்ச்சியான விஷயம். பெங்களூரு கன்டீரவா விளையாட்டு மைதானத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும்; சர்வதேச தரத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை வருகிறது. இதை நாங்கள் பரிசீலனை செய்து உள்ளோம்.
மறுசீரமைப்பு பணிகளை பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்பில், 5,000 கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ள உள்ளோம். இதுதொடர்பாக, அமைச்சரவையில் விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும்.
தற்போதைய நிலையில் கன்டீரவா மைதானத்தில், தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் மட்டுமே நடக்கிறது. அதிலும் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு போதிய ஏற்பாடுகள் இல்லை; ஓடுதளம் சரியில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
இதனால் மைதானத்தை மறுசீரமைப்பு செய்வது அவசியம். அப்படி செய்தால் தான் காமன்வெல்த் போட்டிகளை இங்கு நடத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். சர்வதேச அளவில் விளையாட்டு பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தையும் இங்கு நடத்தலாம்.
காமன்வெல்த், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் கர்நா டகா சார்பில் பங்கேற்கும் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனையருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வெல்லும் கர்நாடகத்தினருக்கு, 6 கோடி ரூபாய் ரொக்க பரிசு வழங்க உள்ளோம்.
விளையாட்டு, கலாசாரம், தலைமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், கிராம பஞ்சாயத்துகளில் 10,000 பாரத் ஜோடோ யுவ சங்கங்கள் அமைக்க உள்ளோம். இந்த சங்கங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் தலா 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும். பல விளையாட்டுகளுக்கு அர்ப்பணிப்புள்ள பயிற்சியாளர்களை நியமிக்கவும், சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.