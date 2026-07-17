கர்நாடக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தள்ளி போகிறது: இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க ராகுல் அழுத்தம்
கர்நாடக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தள்ளி போகிறது: இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க ராகுல் அழுத்தம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:00 AM
- நமது நிருபர் -
கர்நாடக அமைச்சரவை விரிவாக் கம் மேலும் சில நாட்கள் தள்ளி போகிறது. இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று, முதல்வர் சிவகுமாருக்கு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார்.
கர்நாடக முதல்வராக கடந்த மாதம் 3 ம் தேதி சிவகுமார் பதவியேற்றார். துணை முதல்வராக பரமேஸ்வர், 12 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர். அமைச்சரவையில் இன்னும் 20 இடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், அமைச்சர் பதவிக்காக காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், எம்.எல்.சி.,க்கள் இடையில் கடும் போட்டி எழுந்துள்ளது.
யார், யாரை தனது அமைச்சரவையில் சேர்க்க வேண்டும் என்று, கடந்த வாரமே சிவகுமார் பட்டியல் தயாரித்தார். ஆனால் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல், வெளிநாடு சென்று இருந்ததால், டில்லி சென்று அமைச்சரவை பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
சர்வே அறிக்கை இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் டில்லி திரும்பிய ராகுல், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்து விவாதிக்க வரும்படி, சிவகுமார், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா, கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் ஹரிபிரசாத்துக்கு அழைப்பு விடுத்து இருந்தார்.
அதன்படி, நேற்று காலை மூன்று பேரும் டில்லி சென்றனர். கர்நாடக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் ரன்தீப்சிங் சுர்ஜேவாலாவிடம் ஆலோசனைக்கு பின், டில்லி ஜன்பத்தில் உள்ள வீட்டில் சோனியா முன்னிலையில், ராகுலுடன், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி பேச ஆரம்பித்தனர்.
மூத்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள், புதியவர்கள் அடங்கிய பட்டியலை, சிவகுமார் கொடுத்தார். அந்த பட்டியலை பார்த்ததும், உடனே திரும்ப கொடுத்த ராகுல், தான் தயாரித்த பட்டியலை எடுத்து நீட்டியுள்ளார். தனியார் நிறுவனம் மூலம் நான் நடத்திய சர்வேயில், யார், யாருக்கு அமைச்சர் பதவி என்று கணக்கிட்டு உள்ளேன் எனவும் கூறியுள்ளார்.
ராகுல் கொடுத்த பட்டியலில், பெரும்பாலும் இளம் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பெயர்களே இருந்துள்ளது. இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் தான், அடுத்த தேர்தலிலும் வெற்றி பெற முடியும் என்று கூறியுள்ளார். அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி அடுத்த வாரம் பேசலாம் என்று கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளார். ராகுலுடன் சந்திப்பு வெறும் 15 நிமிடங்களே நடந்துள்ளது.
டில்லியில் முகாம்
இந்த சந்திப்புக்கு பின், ஹரிபிரசாத் கூறுகையில், ''அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி ஆலோசித்தோம். காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பெங்களூரில் உள்ளார். அவர் டில்லி வந்ததும், எங்களை அழைப்பதாக கூறியுள்ளனர். மீண்டும் ஒரு முறை ஆலோசித்து, யாருக்கு அமைச்சர் பதவி என்று முடிவு எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.