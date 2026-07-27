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﻿ நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு கர்நாடகா முதுகெலும்பு முதல்வர் சிவகுமார் பெருமிதம்

﻿ நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு கர்நாடகா முதுகெலும்பு முதல்வர் சிவகுமார் பெருமிதம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:54 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:54 PM

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பெங்களூரு: ''இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைப்பின் முதுகெலும்பாக கர்நாடகா உள்ளது,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.

கார்கில் தினத்தை ஒட்டி, பெங்களூரில் உள்ள கார்கில் நினைவிடத்தில், வீரமரணடைந்த வீரர்களுக்கு முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று வீரவணக்கம் செலுத்தினார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

கார்கில் வெற்றி தினம் என்பது, 1999ல் நம் வீரம் மிக்க வீரர்கள், எதிரியின் சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து, பனி சிகரங்களில் கம்பீரமாக நின்று, இந்திய மூவர்ண கொடியை உயர்த்தி பிடித்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாளாகும்.

இந்த போரில், விலைமதிப்பற்ற, 527 உயிர்களின் தியாகத்தால், நம் நாடு வரலாற்று வெற்றியை அடைந்தது. இதில், கர்நாடகாவில் சேர்ந்த, 13 வீரர்களும் அடங்குவர்.

அந்த தியாகிகளையும், அவர்களின் குடும்பத்தினரையும் நினைக்கும்போது, என் இதயம் துடிக்கிறது. நாட்டிற்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்த அந்த அழியாத வீரர்களின் தியாகத்திற்கு தலைவணங்குகிறேன்.

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைப்பின் முதுகெலும்பாக கர்நாடகா உள்ளது. எச்.ஏ.எல்., எனும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் போர் விமானங்களையும், ஹெலிகாப்டர்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது.

அதே வேளையில், பி.இ.எல்., எனும் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்; பி.இ.எம்.எல்., எனும் பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் ஆகியவை, நாட்டின் ராணுவத்திற்கு முக்கிய ஆதரவு வழங்குகின்றன.

மேலும், இஸ்ரோ, டி.ஆர்.டி.ஏ., எனும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு; ஏ.டி.ஏ., எனும் வானுார்தி மேம்பாட்டு முகமை; என்.ஏ.எல்., எனும் தேசிய விண்வெளி ஆய்வகங்கள்; சி.எப்.டி.ஆர்.ஐ., எனும் மத்திய உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவை, நாட்டின் பாதுகாப்பு திறன்களை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. வீரர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், வரி செலுத்துவோர் ஆகியோர் ஒரு கையில் ஐந்து விரல்களை போன்றவர்கள்.

இந்த ஐந்து விரல்களும் ஒன்று சேரும்போது, அவை ஒரு வலிமையான பலத்தை உருவாக்கும். இந்த வலிமை தான், நம் நாட்டை பாதுகாத்து வழிநடத்துகிறது.

நாடு சுதந்திரம் அடைய நாம் பல தியாகங்களை செய்துள்ளோம். எல்லை தாண்டிய சக்திகளையோ அல்லது உள்நாட்டிற்குள் இருக்கும் சக்திகளால், அந்த சுதந்திரத்தை பறிக்க விடமாட்டோம்.

ராணுவ வீரர்களின் குடும்பங்களின் நலனில், அரசு உறுதியாக உள்ளது. உங்களுக்காக எங்கள் கதவு எப்போதும் திறந்தே இருக்கும். அனைத்து விதத்திலும் உதவ தயாராக உள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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