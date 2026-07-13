கிராமங்களில் பணியாற்றும் டாக்டர்களுக்கு கூடுதல் சம்பளம் கர்நாடக சுகாதாரத்துறை முடிவு
கிராமங்களில் பணியாற்றும் டாக்டர்களுக்கு கூடுதல் சம்பளம் கர்நாடக சுகாதாரத்துறை முடிவு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:53 PM
பெங்களூரு: கிராமங்களில் பணியாற்ற, டாக்டர்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில், கிராமங்கள், வனப்பகுதி எல்லையில் உள்ள மருத்துவ மனைகளில் பணியாற்ற முன் வரும் டாக்டர்களுக்கு, கூடுதல் ஊதியம் வழங்க கர்நாடக சுகாதாரத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காதர் நேற்று அளித்த பேட்டி:
பொதுவாக கிராமங்கள், வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள மருத்துவமனைகளில் பணியாற்ற, டாக்டர்கள் தயங்குகின்றனர்.
கஷ்டத்துக்கு தீர்வு
இதை தவிர்க்கும் வகையில், இத்தகைய கஷ்டமான பகுதிகளில் பணியாற்ற முன் வரும் டாக்டர்களுக்கு, கூடுதல் ஊதியம் வழங்க சுகாதாரத்துறை முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான கோப்பு, நிதித்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளின் தலையெழுத்தை மாற்ற, முதல்வர் சிவகுமார் ஆர்வம் காட்டுகிறார்.
மாநிலத்தின் ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள், தாலுகா மருத்துவ மனைகள், மாவட்ட மருத்துவமனைகளில், பல ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ள லேப் டெக்னீஷியன், டி - குரூப் ஊழியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப, முதல்வர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இதனால் மருத்துவமனைகளில் ஊழியர்கள் இல்லாமல், நோயாளிகள் படும் கஷ்டத்துக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.
ஏழைகளுக்காக துவக்கப்பட்ட, 'ஆயுஷ்மான் பாரத்' திட்டத்தில் நடக்கும் பகல் கொள்ளை அதிருப்தி அளிக்கிறது. பி.பி.எல்., ரேஷன்கார்டு வைத்துள்ள ஏழைகளுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை அளிப்பது, அரசின் நோக்கமாகும்.
பணி நீக்கம்
ஆனால் சில மருத்துவமனைகளில், திருட்டுத்தனமாக பணம் வசூலிப்பது தெரிய வந்துள்ளது. ஏழைகளின் வயிற்றில் அடித்து, பணம் பிடுங்கும் சம்பவங்கள் நடந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், ஊழியர்களை சிறையில் தள்ளுவது உறுதி.
ஆயுஷ்மான் கார்டு செய்யும் போது, லிங்க் கிடைக்கவில்லை. சர்வர் டவுனாக உள்ளது போன்ற காரணங்களை கூறி, மக்களை அலைய வைத்தால், அந்தந்த மருத்துவமனையின், ஆரோக்கிய மித்ரா ஊழியர்கள், திட்டத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள அதிகாரிகளை, பணி நீக்கம் செய்வோம்.
அரசு ஊதியம் பெறும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் ஏழைகளின் கண்ணீரை துடைக்கும்படி, பணியாற்ற வேண்டும். அதை விட்டு அவர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.