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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்துக்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் ﻿ பச்சைக்கொடி! நிலம் கையகப்படுத்தியதில் விதிமீறல் இல்லை: பொது நல மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு

பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்துக்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் ﻿ பச்சைக்கொடி! நிலம் கையகப்படுத்தியதில் விதிமீறல் இல்லை: பொது நல மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு

பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்துக்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் ﻿ பச்சைக்கொடி! நிலம் கையகப்படுத்தியதில் விதிமீறல் இல்லை: பொது நல மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:11 AM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:00 AM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:11 AM ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:00 AM

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ராம்நகர் மாவட்டம், பிடதியில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய டவுன்ஷிப் அமைக்க, 516 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை விவசாயிகளிடம் இருந்து கையகப்படுத்த, காங்கிரஸ் அரசு முடிவு செய்தது. இது தொடர்பாக, கடந்த மாதம் 13ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

விவசாயிகள் கோபம் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர். 'உயிரே போனாலும் நிலத்தை கொடுக்க மாட்டோம்' என பிடிவாதமாக உள்ளனர். சமீபத்தில் ஆய்வு செய்ய வந்த அதிகாரிகளை பெண்கள் துடைப்பத்தால் அடித்து விரட்டினர். எதிர்க்கட்சிகளான பா.ஜ., மற்றும் ம.ஜ.த.,வும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

ஆயினும், எதிர்ப்புகளை கடந்து, எப்படியாவது தன் கனவு திட்டமான பிடதி திட்டத்தை முடித்து காட்டுவதில் முதல்வர் சிவகுமார் விடாப்பிடியாக இருக்கிறார்.

'விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும்' என மைசூரை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரும், வக்கீலுமான ராஜேஷ் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த மாதம் 16ம் தேதி பொது நல மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி விபு பக்ரு, நீதிபதி கே.எஸ்.ஹேமலேகா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

மனுதாரர் தரப்பு வக்கீல்: பிடதியில் நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பாக மாநில அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பை, கர்நாடக நகர்ப்புற மேம்பாட்டு அதிகார சபைகள் சட்டத்தின் கீழ் ரத்து செய்ய வேண்டும். டெண்டர் நடவடிக்கைகளுக்கு உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும். பிடதி தவிர வேறு ஏதேனும் வளமற்ற பகுதிகளில் டவுன்ஷிப் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய, நிபுணர் குழுவை அமைக்க மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

ஆட்சி மாற்றம் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிராக விவசாயிகள் பல நாட்களாக போராடுகின்றனர். விவசாயிகள், தங்கள் நிலத்தை விற்பனை செய்ய விரும்பவில்லை.

விவசாய நிலங்களை அழித்து டவுன்ஷிப் உருவாக்குவது இயற்கைக்கு எதிரானது. இத்திட்டத்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையும். இது, பெங்களூருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஒரு வேளை அடுத்த சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்தால் பிடதி திட்டம் என்னவாகும்.

நீதிபதிகள்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசியல் விவாதங்கள் நடத்தக் கூடாது. இதுபோன்ற கருத்துகளை பகிர்ந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

இத்திட்டத்தில் ஏதேனும் சட்ட மீறல்கள் இருந்தால், அதை நிரூபியுங்கள். பிடதியில் நிலம் கையகப்படுத்தும் நடைமுறையில் சட்ட விதிகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இதில் எவ்வித சட்டத்தையும் மாநில அரசு மீறவில்லை. ஆதாரமின்றி மனு தாக்கல் செய்து கோர்ட்டின் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம்.

பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்துவதில் சட்ட விதிகளை மீறியதற்கான ஆதாரம் ஏதும் சமர்ப்பிக்கப்படாததால், பொது நல மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.

இதன் மூலம், பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்துக்கு உயர் நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது. இதனால், முதல்வர் சிவகுமார் பெரும் நிம்மதி அடைந்து உள்ளார். இந்த தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி, எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பதிலடி தரவும் திட்டமிட்டுள்ளார். நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும் முடிவு செய்துள்ளார்.

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