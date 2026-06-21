சட்ட விரோதமாக வசிப்போரை தடுக்காத அரசு கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் 'சாட்டையடி'
சட்ட விரோதமாக வசிப்போரை தடுக்காத அரசு கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் 'சாட்டையடி'
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:48 PM
பெங்களூரு: ''சட்டவிரோதமாக நகருக்குள் நுழைவதை தடுக்காமல், கர்நாடக உள்துறை என்ன செய்கிறது,'' என உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
பெங்களூரின், ஹொசித்தாபுரா மற்றும் கொடதியில், வங்கதேசத்தை சேர்ந்த நபர்கள் நஸ்ரினா, முகமது சைதுல்லா இஸ்லாம் உட்பட பலர், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக சட்ட விரோதமாக வசிக்கின்றனர்.
தொழிலாளர்களின் குடிசையில் தங்கியுள்ளனர். இது குறித்து, டாக்டரும், சமூக ஆர்வலருமான நாகேந்திரா, வர்துார் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
ஆனால் போலீசார், சட்டவிரோத வங்க தேசத்தவர் மீது, நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பதிலாக, அவர்களை தாக்கியதாக நாகேந்திரா மீது அவர்கள் அளித்த புகாரின்படி, அவரை கைது செய்து, தனித்தனியாக இரண்டு கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்தனர். நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் பெற்று அவர் வெளியே வந்தார்.
விசாரணை தன் மீது போலீசார் பதிவு செய்த கிரிமினல் வழக்குகளை ரத்து செய்ய கோரி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இம்மனு நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன்னிலையில், நேற்று விசாரணை நடந்தது.
நீதிபதி நாகபிரசன்னா, தன் உத்தரவில் கூறியதாவது:
சட்ட விரோதமாக தங்கியுள்ள நபர்கள் அளித்த புகாரை, எப்படி ஏற்க முடியும்... குற்றம்சாட்டியவுடன், மனம் போனபடி வழக்கு பதிவு செய்வது சரியல்ல.
இது போன்ற நடவடிக்கையால் தான், நாட்டில் சட்டவிரோதமாக வசிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இவர்களை தடுக்காமல் கர்நாடக உள்துறை என்ன செய்கிறது. வெறும் உரையாற்றுவதில் ஈடுபட்டுள்ளதா?
எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு சட்ட விரோதமாக வசிப்போரை, நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுங்கள் என, நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்டுள்ளன. ஆனால் போலீசார் இத்தகைய நபர்களின் புகார்களை ஏற்று, நம் நாட்டின் குடிமக்கள் மீது, எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்கின்றனர்.
ஒருவேளை சட்ட விரோதமாக வசிக்கும் நபர்கள் பொய் சொல்லியிருக்கலாம். அவர்கள் கூறினர் என்பதற்காக, புகாரை பதிவு செய்வீர்களா?
நம் நாட்டில் சட்ட விரோதமாக வசிப்போரை, நாட்டை விட்டு வெளியேற்றி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்படி செய்யாமல், அவர்களின் புகாரை பதிவு செய்து கொண்டு, அவர்கள் நிரந்தரமாக இங்கு தங்க, வாய்ப்பளிப்பது எந்த விதத்தில் சரியாகும்...
விசாரணை அதிகாரி எழுதிய எப்.ஐ.ஆரில்., மனுதாரர், வங்கதேசத்து நபர்களை தாக்கினார் என, ஒரு வார்த்தை கூட குறிப்பிடவில்லை.
நடவடிக்கை இத்தகைய நபர்களுக்கு, அரசு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால், சட்ட விரோதமாக வசிக்கும் வெளிநாட்டவரின் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும். இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானது.
சமுதாயத்துக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தும். சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் வெளிநாட்டவருக்கு, பணத்தாசையால் பலரும் வாடகைக்கு வீடு கொடுக்கின்றனர். விசா உட்பட, எந்த ஆவணங்களும் இல்லாதவர்களுக்கு, வீடு கொடுப்போர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பேராசை நாட்டின் பாதுகாப்பை மிஞ்சினால், என்ன தான் செய்வது. சட்டவிரோதமாக வசிப்பவர்களை பற்றி தகவல் தெரிவிக்கும் பொது மக்கள் மீது, எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்யாதீர்கள்.
இவ்வாறு நீதிபதி எச்சரித்தார்.
மனுதாரர் நாகேந்திரா மீதான, இரண்டு வழக்குகளுக்கும், அடுத்த விசாரணை வரை, இடைக்கால தடை விதித்தார். மனுவில் வெளிநாட்டவர் பதிவு அலுவலக அதிகாரியை, பிரதிவாதியாக சேர்க்கும்படி உத்தரவிட்டு, ஆகஸ்ட் 6ம் தேதிக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.