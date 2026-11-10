அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வுக்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிருப்தி! மக்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது என காங்., அரசுக்கு கேள்வி
அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வுக்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிருப்தி! மக்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது என காங்., அரசுக்கு கேள்வி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 09:44 PM
பெங்களூரு: அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது. ‘தொடர்ந்து விலைகளை உயர்த்தினால், சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது’ என, கர்நாடக காங்., அரசுக்கு காட்டமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
கர்நாடகாவில் சில நாட்களாக, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை, தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக உள்ளது. இம்முறை மழை பற்றாக்குறையால், நெல் உற்பத்தி குறைந்து அனைத்து ரக அரிசி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. பருப்பு, சோளம், காய்கறிகள், முட்டை என பல பொருட்களின் விலையும், ஏழை மக்கள் கைக்கெட்டும்படி இல்லை.
சாட்டையடி
பால் உற்பத்தியாளர்களின் நெருக்கடிக்கு பணிந்து, மாநில அரசு லிட்டர் பாலுக்கு 8 முதல் 12 ரூபாய், தயிருக்கு 14 ரூபாய் விலை உயர்த்தியது. இதை தொடர்ந்து பஸ் கட்டணமும், 18 முதல் 50 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டது.
இலவச திட்டங்களை கொடுப்பதாக பெருமை பேசும் அரசு, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை உயர்த்தி, ஏழை மக்களுக்கு சுமையை ஏற்றி வைப்பதாக கண்டனம் தெரிவித்து, எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டமும் நடத்துகின்றன. தற்போது கர்நாடக உயர் நீதிமன்றமும், மாநில அரசுக்கு சாட்டையடி கொடுத்துள்ளது.
‘அன்னபாக்யா’ திட்டத்தின் கீழ், மைசூரின் அரசு குடோனில் சேகரித்து வைத்திருந்த உணவு தானியங்களில், 320 குவிண்டால் அரிசியும், 65 குவிண்டால் கோதுமையும் காணாமல் போனது. இது குறித்து, குடோனின் நிர்வாக இயக்குநர் மீது கிரிமினல் வழக்கு பதிவானது.
இதை ரத்து செய்ய கோரி கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில், அவர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த மனு, நீதிபதி ஸ்ரீஷானந்தா முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
நீதிபதி கூறியதாவது:
கடந்த மாதம் நான் கடைக்கு சென்று 1 கிலோ நெய் வாங்கிய போது, 650 ரூபாயாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது இதன் விலை, 850 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. இவ்வளவு விலை உயர்ந்தால், தீபாவளிக்கு எப்படி நெய் விளக்கு ஏற்றுவது. எம தீபம் ஏற்றுவதற்கு பதில், என்னையே அழைத்து சென்றுவிடு என எமனிடம் கூற வேண்டி வரும்.
அர சின் செயல், ‘திட்டம் இலவசம், விலை உயர்வு நிச்சயம்’ என்பதை போன்றுள்ளது. மார்க்கெட்டில் தரமான அரிசி விலை, கிலோவுக்கு 103 ரூபாயாக உள்ளது. கரும்பு விலை டன்னுக்கு 3,600 ரூபாய் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
மக்கள் வரிப்பணம்
இந்த கூடுதல் விலையை, அரசு தன் பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து கொடுக்கவில்லை. மக்களின் வரிப்பணத்தில் இருந்தே கொடுக்கிறது. பார்த்து கொண்டே இருங்கள். தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பின், சர்க்கரை விலை கிலோவுக்கு 90 ரூபாயை எட்டும்.
ஒரு பக்கம் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்கிறது. மற்றொரு பக்கம் மளிகை பொருட்கள் வாங்க, பஸ்சில் சென்றால் பஸ் பயண கட்டணமும் அதிகரித்துள்ளது. அனைத்து பொருட்களின் விலைகளையும் இப்படியே உயர்த்தினால் மனிதன் எங்கு செல்வது. சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது.
எந்த பொருளின் விலையையும் அதிகரித்துமே, குடோனில் ஏற்கனவே சேகரித்து வைத்துள்ள பழைய சரக்குகளின் மீது, புதிய விலையை அச்சிட்டு வினியோகிக்கின்றனர். இது, பழைய சரக்கு, புதிய முத்திரை என்பதை போன்றுள்ளது. ஏழைகளுக்கு இலவசமாக வழங்க வேண்டிய பொருட்களை குவிண்டால் கணக்கில் திருடி, கள்ள மார்க்கெட்டில் விற்பதை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
இவ்வாறு காட்டமாக கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி, விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்தார்.