டில்லி 'பாரத் டெக்ஸ் - 2026' கண்காட்சியில் ரூ.2,821 கோடி முதலீட்டிற்கு கர்நாடகா ஒப்பந்தம்
டில்லி 'பாரத் டெக்ஸ் - 2026' கண்காட்சியில் ரூ.2,821 கோடி முதலீட்டிற்கு கர்நாடகா ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:57 PM
- நமது நிருபர் -
டில்லியில் நடக்கும் பாரத் டெக்ஸ் - 2026 கண்காட்சியில், கர்நாடகா, 2,821 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கான ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், 11,000க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
டில்லியின் பாரத் மண்டபத்தில் ' பாரத் டெக்ஸ் - 2026' என்ற பெயரில் சர்வதேச ஜவுளி மற்றும் ஆடை வர்த்தக கண்காட்சி நடக்கிறது. இந்த கண்காட்சியில் கர்நாடகா சார்பில் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை செயலர் ரோகிணி சிந்துாரி; ஜவுளி மேம்பாடு, கைத்தறி துறை இயக்குநர் பசவராஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கண்காட்சியில் 2 ,821 கோடி ரூபாயில் 12 நிறுவனங்களுடன் தொழில் முதலீட்டிற்கு கர்நாடக அரசு ஒப்பந்தம் செய்தது. இதன்மூலம் 11,000 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
ரோகிணி சிந்துாரி பேசியதாவது:
ஜவுளி துறையில் முதலீடு செய்வதற்கு நாட்டிலேயே கர்நாடகா சிறந்த இடமாக உள்ளது. கர்நாடகா ஆடை உற்பத்தியில் மட்டும் முன்னணி மாநிலம் இல்லை. நார் முதல் உலக தரம் வாய்ந்த ஆடை உற்பத்தி வரை முழுமையாக தொழில் அமைப்பு சூழலை கொண்டுள்ளது.
கர்நாடக ஜவுளி மற்றும் ஆடை கொள்கை 2026 - 2031 மூலம், ஐந்து லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 20,000 கோடி ரூபாயில் முதலீடு ஈர்ப்பதை அரசு இலக்காக கொண்டுள்ளது.
இரண்டு, மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் ஜவுளி தொழிலை விரிவுபடுத்த முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். நாங்கள் தற்போது 2,821 கோடி ரூபாயில் முதலீடு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
எங்களுடன் முதலீடு ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நிறுவனங்கள் கலபுரகி, சித்ரதுர்கா, ராம்நகர், மைசூரு, சாம்ராஜ்நகர், உடுப்பி, தட்சிண கன்னடா, கோலார் மாவட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்காக்கள் அமைக்க உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.