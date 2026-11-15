பத்ரகிரி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று கார்த்திகை தீப திருவிழா துவக்கம்
பத்ரகிரி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று கார்த்திகை தீப திருவிழா துவக்கம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:06 PM
சிக்கமகளூரு: பத்ரகிரி ஸ்ரீ சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் மற்றும் சித்தர் ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ பத்ரிகியார் குரு பூஜையை ஒட்டி, இன்று முதல் 25ம் தேதி வரை கார்த்திகை தீப திருவிழா நடக்கிறது.
ஷிவமொக்கா மாவட்டம், பத்ராவதியின் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி ஆசிரமத் தின் சித்தர் பெருமான் ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ பத்ரிகியார், சிக்கமகளூரு மாவட்டம் எம்.சி.ஹள்ளியில், பத்ரிகரி ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலை கட்டினார்.
இக்கோவிலில் இன்று கார்த்திகை தீப திருவிழா துவங்குகிறது. காலையில் கொடியேற்றப்படுகிறது. நவ., 23ம் தேதி பரணி தீபத்திருவிழா அன்று காலையில் விஸ்வரூப தரிசனம், விளா பூஜை, காலை சந்தி பூஜை, சிறுகாலை சந்தி பூஜை, உச்சி கால பூஜை, மாலையில் தீபாராதனை, சுவாமி தரிசனம், பரணி தீபம், ஜோதி தரிசனம், இரவில் அர்த்தஜாம பூஜை நடக்கிறது.
நவ., 24ல் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை ஒட்டி, காலையில் விஸ்வரூப தரிசனம், விளா பூஜை, காலை சந்தி பூஜை, சிறுகாலை சந்தி பூஜை, உச்சிகால பூஜை, பிரசாதம் வழங்கல்; மதியம் தீர்த்தவாரி; மாலையில் மகாதீப மஙகள ஜோதி தரிசனம்; இரவில் அர்த்த ஜாம பூஜை நடக்கிறது.
நவ., 25ல் விஷ்ணு தீப திருவிழாவை ஒட்டி காலையில் விஸ்வ ரூபதரிசனம், விளா பூஜை, காலை சந்தி பூஜை, சிறுகாலை சந்தி பூஜை; மதியம் உச்சி கால பூஜை, பிரசாதம் வழங்கல்; மாலையில் மகா தீப மங்கள ஜோதி தரிசனம்; இரவில் அர்த்தஜாம பூஜைக்கு பின், கொடியிறக்கம் நடக்கிறது.
மேலும் விபரங்களுக்கு 08282 - 267206 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.