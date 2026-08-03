﻿ சந்தன மரம் வளர்ப்பில் சம்பாதிக்கும் கவிதா

ADDED : ஆக 02, 2026 11:09 PM
-நமது நிருபர்-:
ராய்ச்சூர் மாவட்டம், கவிதல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கவிதா மிஸ்ரா, 50, பட்டதாரி. விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். வெளியூர் சென்று வேலை செய்ய விரும்பாததால், 1998ல், 'இன்போசிஸ்' நிறுவனத்தில் கிடைத்த வேலையை மறுத்தார். பின், குடும்ப சொத்தான 8 ஏக்கர் நிலத்தை சீரமைக்க துவங்கினார். நிலம் சீரமைப்பு, போர்வெல் அமைக்க தன்னிடமிருந்து நகைகளை விற்ற பணத்தை செலவு செய்தார்.
இவர் முதலில், மாதுளை பயரிட்டார். ஆனால், பாக்டீரியா நோய் தாக்கத்தால் பயிர் நாசமடைந்தது. பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தார். இதையடுத்து, இவருக்கு சந்தன மரம் பயிரிடுவது குறித்து ஆசை எழுந்தது.
இதற்காக, 2008ம் ஆண்டில் பெங்களூரில் உள்ள மர அறிவியல், தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் சந்தன மர வளர்ப்புகுறித்த பயிற்சியைப் பெற்றார்.
பின், தனது நிலத்தில், 2,500 சந்தன மரங்களையும், 800 தேக்கு மரங்களையும் நட்டார். இதற்கிடையே ஊடு பயிராக மா, எலுமிச்சை, தென்னை, கொய்யா போன்ற மரங்களை நட்டார். அவற்றிலிருந்து வருமானம் ஈட்டினார். இதை வைத்து தோட்டத்து பராமரிப்பு செலவுகளை செய்து வந்தார்.
இதையடுத்து, கடந்த,15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தனம் மற்றும் தேக்கு மரங்களிலிருந்து வருமானம் பெற துவங்கினார். வறண்ட காலநிலையை சமாளிக்க சொட்டு நீர் பாசன முறையில் தனது தோட்டத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறார். தற்போது, ஆண்டுக்கு சந்தன மரத்திலிருந்து மட்டும், 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சம்பாதிக்கிறார்.
தற்போது, இவரிடம் சந்தன மரம் வளர்ச்சி, சாகுபடி குறித்து பலரும் பயிற்சி பெறுகின்றனர். மாநில அரசு, வனத்துறையிடம் உரிய அனுமதியுடன் சந்தன மரங்களை சாகுபடி செய்கிறார்.
இவர் பல பள்ளி, கல்லுாரி நிகழ்ச்சிகளில் மாணவர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் சந்தனமரம் குறித்து பேசுகிறார்.