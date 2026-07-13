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﻿ தங்கவயல் நகரின் பெருமையை விளக்கிய கே.ஜி.எப்., அல்ட்ரா மாரத்தான் ஓட்டம்

﻿ தங்கவயல் நகரின் பெருமையை விளக்கிய கே.ஜி.எப்., அல்ட்ரா மாரத்தான் ஓட்டம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:53 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:53 PM

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தங்கவயல்: தங்கவயல் நகரின் பெருமையை வெளிப்படுத்திய கே.ஜி.எப்., அல்ட்ரா மாரத்தான் ஓட்டம் நேற்று, ராபர்ட்சன்பேட்டையில் நடந்தது.

தங்கவயல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., ரூபகலா, போலீஸ் எஸ்.பி., ஷிவான்ஷு ராஜ்புத், மருத்துவ தலைமை அதிகாரி சுரேஷ் குமார் ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். மாரத்தான் ஓட்டத்தில் மூன்றாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்றனர்.

பெஸ்ட் எனும், பிஹைண்ட் எக்ஸலென்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டிரஸ்ட் அமைப்பு சார்பில், தங்கவயலின் பெருமைகளை விளக்கி நடத்திய மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்கேற்றோரை, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழுத் தலைவர் கமல்நாதன் வரவேற்றார்.

கர்நாடகா மட்டுமின்றி ஆந்திரா, தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பங்கேற்றனர். தங்கவயல் நகராட்சி மைதானத்தில் துவங்கிய மாரத்தானில் 70 கி.மீ., 50 கி.மீ., 25 கி.மீ., 5 கி.மீ., 3 கி.மீ., என ஐந்து பிரிவுகளாக ஓட்டத்தை நடத்தினர். இதில் பங்கேற்ற அனைவருமே, கருப்பு வண்ண டி - ஷர்ட்களை அணிந்திருந்தனர்.

70 கி.மீ., ராபர்ட்சன்பேட்டை, பொட்டேப்பள்ளி, பாரண்டஹள்ளி, கேசம்பள்ளி, பேத்தமங்களா, கம்மசந்திரா கோடிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், பெமல் எச் அண்ட் பி., ஆலமரம், மாரிகுப்பம் எஸ்.பி., ஆபீஸ் சாலை, டென்னன்ஸ் சதுக்கம், சல்டானா சதுக்கம், ராபர்ட்சன் பேட்டை நகராட்சி திடலில் நிறைவு பெற்றது.

50 கி.மீ., நகராட்சி மைதானத்தில் துவங்கி, சுராஜ்மல் சதுக்கம், காந்தி சதுக்கம், அசோக் நகர், ஸ்கூல் ஆப் மைன்ஸ், கிருஷ்ணாபுரம், ஆலமரம், ஹென்றீஸ், ஐந்து விளக்கு பகுதி, டென்னன்ஸ் சதுக்கம், சாம்பியன் வெற்றியன்னை ஆலயம், எஸ்.பி., ஆபீஸ் அலுவலகம், மாரிகுப்பம் அலிக்கடை, ஆண்டர்சன்பேட்டை, சிவராஜ் நகர், சல்டானா சதுக்கம், ராபர்ட்சன்பேட்டை திடலில் நிறைவடைந்தது.

இந்த மாரத்தான் ஓட்டத்தில், 16 நகரங்களை சேர்ந்த, 6 வயது முதல், 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள், பெண்கள் என பலரும் பங்கேற்றனர்.

நகராட்சி மைதானத்தில் வந்தடைந்த அனைவருக்குமே பதக்கங்கள், நினைவு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

வழி நெடுகிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு, ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் வைத்திருந்தனர்.

இதுவரை தங்கவயல் கண்டிராத அளவில் மாரத்தான் போட்டியால், தங்கவயலில் பெரிய திருவிழா நடந்தது போல இருந்தது.

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