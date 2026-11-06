'கிடுகிடு!' பாலை தொடர்ந்து நந்தினி நெய், வெண்ணெய், பனீர் விலையும்...
'கிடுகிடு!' பாலை தொடர்ந்து நந்தினி நெய், வெண்ணெய், பனீர் விலையும்...
UPDATED : நவ 05, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:45 PM
கர்நாடக பால் உற்பத்தியாளர்களின், பால் கூட்டுறவு சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, நவ., 1ம் தேதி முதல், பால் 8 ரூபாய்; தயிர் 14 ரூபாயும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் பஸ் டிக்கெட் கட்டணம் 18 முதல், 50 சதவீதம் உயர்த்தி, மாநில அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. அரசின் இந்த முடிவால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். அத்துடன் எதிர்க்கட்சியினரும், அரசை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர்.
பால் விலை உயர்வால், மாநிலத்தில் பல்வேறு உணவகங்களில் காபி, தேநீர் விலை 5 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தவிர்க்க முடியாதது
முதல்வர் சிவகுமாரும், 'பால் விலை உயர்வு தவிர்க்க முடியாதது. அதே வேளையில், ஒரு லிட்டர் தயிர் விலையில் இரண்டு ரூபாய் குறைக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
'மத்திய அரசு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை குறைத்திருந்தால், டிக்கெட் கட்டணம் உயராமல் இருந்திருக்கும்' என்று கூறினார்.
இந்நிலையில், கே.எம்.எப்., நேற்று முதல், நெய், வெண்ணெய், பனீர் விலையை உயர்த்தி, மக்களுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
ஒரு லிட்டர் நந்தினி நெய் 715 ரூபாயில் இருந்து, 850 ரூபாய் உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளது. இதன் மூலம் ஒரேயடியாக 135 ரூபாய் உயர்த்தி உள்ளது. ஒரு லிட்டர் பெட் நெய் ஜாடியின் விலை 735 ரூபாயில் இருந்து கூடுதலாக 135 ரூபாய் அதிகரித்து, 870 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 15 கிலோ நெய் டின் 11,625 ரூபாயில் இருந்து, கூடுதலாக 2,475 ரூபாய் உயர்த்தி, 14,100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
நந்தினியின் 500 கிராம் உப்பு சேர்த்த வெண்ணெய் பாக்கெட் 310 ரூபாயில் இருந்து கூடுதலாக 70 ரூபாய் அதிகரித்து, 380 ரூபாய்க்கும், உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய் பாக்கெட் 330 ரூபாயில் இருந்து, கூடுதலாக 60 ரூபாய் அதிகரித்து, 390 ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது.
உணவகங்கள் பாதிப்பு
மொத்தம் 200 கிராம் உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய் 135 ரூபாயில் இருந்து கூடுதலாக 25 ரூபாய் உயர்த்தி, 160 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. சிறிய அலுமினிய தகடு மூடியுடன் பிளாஸ்டிக்கில் சீல் செய்யப்பட்ட வெண்ணெய் பாக்கெட், 80 ரூபாயில் இருந்து கூடுதலாக 10 ரூபாய் அதிகரித்து, 90 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
பனீர் வாங்குவோரும் இந்த விலை உயர்வில் இருந்து தப்பவில்லை.
ஒரு கிலோ நந்தினி பனீர், 408 ரூபாயில் இருந்து கூடுதலாக, 77 ரூபாய் அதிகரித்து, 485 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு, ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் பனீரில் உணவுகளை தயாரிப்பவர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
பண்டிகை காலங்களில் நெய், வெண்ணெய், பனீர் தேவை அதிகளவில் இருக்கும். தீபாவளியின் போது இனிப்புகள், உணவுகள், பல்வேறு உணவு பொருட்களை தயாரிக்க, இப்பொருட்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும்.
இந்த நேரத்தில், கே.எம்.எப்., விலையை உயர்த்தி, நுகர்வோர் மீது மட்டுமின்றி, ஹோட்டல்கள், பேக்கரிகள், இனிப்பு கடைகளுக்கும் நிதி சுமையை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அரசு ஆட்சி அமைத்த பின், 2025 நவம்பர், 2026 ஜூலை, நவம்பர் என இரண்டு ஆண்டுகளில் மூன்றாவது முறையாக நெய் விலையை உயர்த்தி உள்ளது.
இது, எதிர்பார்க்கப்பட்டது தான். ஆனால், இது ஹோட்டல் துறைக்கு மிகப்பெரிய நிதி சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பால், தயிர், பனீர், நெய், வெண்ணெய் விலை உயர்வு உட்பட கூடுதலாக எங்களுக்கு 25 சதவீதம் சுமை ஏற்பட்டு உள்ளது.
பி.சி.ராவ்,
கவுரவ தலைவர்,
பெங்களூரு ஹோட்டல்கள் சங்கம்