மைசூரு தசராவின் முத்திரை நிகழ்வான ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் கோலாகலம்! முதன் முறை தங்க அம்பாரியை சுமந்து பிரஷாந்த் யானை அசத்தல்
மைசூரு தசராவின் முத்திரை நிகழ்வான ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் கோலாகலம்! முதன் முறை தங்க அம்பாரியை சுமந்து பிரஷாந்த் யானை அசத்தல்
UPDATED : அக் 21, 2026 11:48 PM
ADDED : அக் 21, 2026 10:30 PM
மைசூரு: மைசூரு தசராவின் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் இன்று கோலாகலமாக நடந்தது. 750 கிலோ எடை கொண்ட தங்க அம்பாரியை முதல்முறையாக சுமந்த பிரஷாந்த் யானை அசத்தலாக நடந்து வந்தது. பச்சை புடவை அலங்காரத்தில் வீற்றிருந்து காவல் தெய்வமான சாமுண்டீஸ்வரி, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
மைசூரு தசரா உலகப்புகழ் பெற்றது. மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்தே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, 416வது ஆண்டு தசராவாகும். கடந்த 11ம் தேதி துவங்கியது. தசராவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக இன்று ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் நடந்தது.
மொத்தம், 750 கிலோ எடை கொண்ட தங்க அம்பாரியில் வீற்றிருந்த, சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் சிலையை, முதன் முறையாக சுமந்த பிரஷாந்த், 54, என்ற யானைக்கு, இன்று காலையில் இருந்தே ஏற்பாடுகள் துவங்கின.
யானையின் உடல் முழுதும் வர்ணம் பூசி அலங்கரிப்பட்டது. இதற்கிடையில் சாமுண்டி மலையில் உள்ள சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் இருந்து, சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் சிலை, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அரண்மனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
மன்னர் குடும்பத்தினர் சார்பில், சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு பூஜை செய்யப்பட்டது. மதியம் 2:00 மணிக்கு தங்க அம்பாரிக்குள், அம்மன் சிலை வைக்கப்பட்டன.
முப்படை அதிகாரிகள்
ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தை துவக்கி வைக்க, மைசூரு வந்த முதல்வர் சிவகுமார், அரண்மனை வளாகத்தில் கோட்டை ஆஞ்சநேயர் கோவில் முன் உள்ள, நந்தி துாணுக்கு பூஜை செய்தார். பின், தசரா யானைகள் முன்பாக செல்லும் அலங்கார அணிவகுப்பு ஊர்திகள், கலை குழுவினர் ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார்.
பின், திறந்த ஜீப்பில் சென்று, ஜம்பு சவாரியை காண வந்த பொதுமக்களை நோக்கி கையசைத்து, வாழ்த்து தெரிவித்தார். ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்க வந்திருந்த கேரளம் முதல்வர் சதீஷன், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, இந்திய ராணுவ, விமானம், கடற்படை அதிகாரிகள், வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளை வரவேற்றார்.
21 குண்டுகள் முழக்கம்
பின், விழா மேடைக்கு சென்றார். சரியாக மாலை 4:29 மணிக்கு, விழா மேடைக்கு முன், பிரஷாந்த் யானையும், அதன் துணை யானைகளான லட்சுமி, ரூபா வந்து நின் றன. மேடையில் நின்ற முதல்வர் சிவகுமார், அவரது மனைவி உஷா, கேரளம் முதல்வர் சதீஷன், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக அரசின் தலைமை செயலர் ஷாலினி, அமைச்சர்கள் யதீந்திரா சித்தராமையா, சிவராஜ் தங்கடகி, மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர், கலெக்டர் லட்சுமிகாந்த் ரெட்டி, போலீஸ் கமிஷனர் சீமா லட்கர் ஆகியோர், பிரஷாந்த் யானை மீது தங்க அம்பாரியில் வீற்றிருந்த, சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு மலர் துாவி மரியாதை செய்தனர்.
பதிலுக்கு பிரஷாந்த் யானை தும்பிக்கையை துாக்கி நன்றி செலுத்தியது. 7 பீரங்கிகள் மூலம் 21 முறை குண்டுகள் வெடிக்கப்பட்ட பின், சரியாக மாலை 4:32 மணிக்கு ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் புறப்பட்டது. பச்சை புடவை அலங்காரத்தில், சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் வழிநெடுக காத்திருந்த பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
வாணவேடிக்கை
மைசூரு அரண்மனை வளாகத்தில் இருந்து துவங்கிய ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம், கோட்டே ஆஞ்சநேயர் கோவில் சதுக்கம், ராஜ பாதை, கே.ஆர்.சதுக்கம், சயாஜி ராவ் ரோடு, பம்பு பஜார் ரோடு, தேசிய நெடுஞ்சாலை சதுக்கம், நெல்சன் மண்டேலா ரோடு வழியாக, ஐந்து கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள பன்னிமண்டபத்தை இரவு 6:58 மணிக்கு அடைந்தது.
பின், கிரேன் மூலம் பலத்த பாதுகாப்புடன் அம்பாரி பத்திரமாக இறக்கப்பட்டு, அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பன்னி மரத்திற்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது.
பின், இரவு 7:15 மணிக்கு பன்னி மண்டபத்தில் விளையாட்டு மைதானத்தில், தீ பந்த சாகச அணிவகுப்புகளை, கவர்னர் சுதா யாதவ் துவக்கி வைத்தார். கர்நாடக மாநில போலீஸ், குதிரை, பாதுகாப்பு படையினர் அணிவகுப்பு நடந்தது.
ராணுவத்தினர், காவல் துறையின் சாசக குழுவினர், மோட்டார் சைக்கிள்களில் திகைப்பூட்டும் வகையில் சாகச காட்சிகள் செய்தனர். இரவு 8:00 மணிக்கு டிரோன் விளக்கு ஷோ நடந்தது.