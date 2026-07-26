கோலார், சிக்கபல்லாப்பூர் கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.6.50 கோடி முறைகேடு கண்டுபிடிப்பு
கோலார், சிக்கபல்லாப்பூர் கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.6.50 கோடி முறைகேடு கண்டுபிடிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:30 PM
கோலார்: கோலார், சிக்கபல்லாபூர் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில், 130 பினாமிகள் மற்றும் போலி சுய உதவிக் குழுக்களின் பெயரில் சட்ட விரோதமாக 6.50 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கோலார் மாவட்ட தலைமை கூட்டுறவு வங்கியின் பொது மேலாளர் எல்லப்பா ரெட்டி தலைமையிலான குழு ஆறு மாதங்களாக நடத்திய விசாரணையின் அறிக்கையை, டி.சி.சி., வங்கி என்ற மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி நிர்வாக இயக்குநரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
இந்த விசாரணையில் கோலார், சிக்கபல்லாப்பூர் கூட்டுறவு வங்கியில், 130 பினாமிகள் பெயரில், 6.50 கோடி ரூபாய் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதை உரிய ஆவணங்களுடன் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
கோலார் தாலுகாவின் சுகட்டூர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் நடந்த முறைகேடுகள் பற்றியே அதிகமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுய உதவிக் குழுக்களின் சங்கம் அமைக்கப்பட்டு குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு தான் கடன் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது வேளாண்மை, ஊரக வளர்ச்சி தேசிய வங்கியான, 'நபார்டு' விதி. இந்த விதிமுறைகளை டி.சி.சி., வங்கி பயன்படுத்தவில்லை.
கோலார் மாவட்டத்தில் நுாற்றுக்கணக்கான போலி சுய உதவிக்குழு சங்கங்கள் உள்ளன. சட்ட விரோதமாக சில மகளிர் சங்கங்களை திடீரென உருவாக்கி, அதன் பெயரில் கடன்களை அளித்துள்ளனர்.
சட்ட மேலவை உறுப்பினரும் வங்கியின் முன்னாள் இயக்குனருமான எம்.எல்.அனில் குமார் தெரிவிக்கையில், டி.சி.சி., வங்கியில் முறைகேடு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூட்டுறவு வங்கியின் பல்வேறு கிளைகளில் நிதி முறைகேடு உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகள் ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
''நான் முன்னர் மேலவையில் குரல் எழுப்பியதன் விளைவாக லோக் ஆயுக்தா விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், சிலர் அதற்கு தடை உத்தரவை கொண்டு வந்தனர். உள் விசாரணையில் முறைகேடுகள் அம்பலமாகியுள்ளது. இதன் மீது அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.