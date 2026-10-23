கே.பி.எஸ்.சி., ‘மாஜி’ தலைவர் சிவசங்கரப்பா மகளுக்கு சிக்கல்! அரசு பணிக்கு தேர்வானது குறித்து ஈ.டி., ‘கிடுக்கிப்பிடி’
கே.பி.எஸ்.சி., ‘மாஜி’ தலைவர் சிவசங்கரப்பா மகளுக்கு சிக்கல்! அரசு பணிக்கு தேர்வானது குறித்து ஈ.டி., ‘கிடுக்கிப்பிடி’
ADDED : அக் 22, 2026 03:53 AM
பெங்களூரு: போலியான வருமான சான்றிதழ் அளித்து, இடஒதுக்கீட்டை தவறாக பயன்படுத்தி அரசு பணிக்கு தேர்வான விவகாரத்தில், கே.பி.எஸ்.சி., முன்னாள் தலைவர் சிவசங்கரப்பாவின் மகள் சுமாவுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் செய்த முறைகேடு குறித்து ஈ.டி., எனும் அமலாக்கத்துறை விசாரணையை துவக்கியுள்ளது.
கே.பி.எஸ்.சி., எனும் கர்நாடக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முன்னாள் தலைவர் சிவசங்கரப்பா சாகுகர். இவர் தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, மகள் சுமாவுக்கு அரசு பணி கிடைக்க உதவியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதுகுறித்து முந்தைய கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட்டிடம், சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் புகார் அளித்தனர்.
இதையடுத்து, சிவசங்கரப்பா கே.பி.எஸ்.சி., தலைவர் பதவியில் இருந்து ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்து, கெலாட் உத்தரவு பிறப்பித்தார். இதை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தை சிவசங்கரப்பா அணுகினார்.
சிறையில் அடைப்பு
அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் இல்லாமல், கவர்னர் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுக்க முடியாது என்று கூறிய நீதிமன்றம், சிவசங்கரப்பா சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்தது.
பின், அமைச்சரவை கூட்டத்தில் சிவசங்கரப்பாவை சஸ்பெண்ட் செய்ய, கவர்னருக்கு பரிந்துரை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில், 2வது முறையாக சிவசங்கரப்பாவை சஸ்பெண்ட் செய்து, கெலாட் உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், கே.பி.எஸ்.சி., நடத்திய கால்நடை மருத்துவர் தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் சிவசங்கரப்பா, கே.பி.எஸ்.சி., உறுப்பினர்கள் கீதா, சாந்தா ஹொசமணி, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஞானேந்திரகுமார், பா.ஜ., பிரமுகர் பசவராஜ் கன்னாலே உள்ளிட்டோரை, ஈ.டி., எனும் அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.
இவர்களில் சிவசங்கரப்பா, கீதா ஆகியோரின் அமலாக்கத்துறை காவல் நேற்று முன்தினம் நிறைவு பெற்றது. நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். மேலும் அவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க, அமலாக்கத்துறை அனுமதி கேட்காததால், இருவரையும் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
ஆண்டு வருமானம்
கே.பி.எஸ்.சி.,யில் நடந்த முறைகேடுகள் மூலம் கிடைத்த பணத்தை, சட்ட விரோதமாக பரிமாற்றம் செய்தது பற்றி விசாரிக்கும் அமலாக்கத்துறையால், சிவசங்கரப்பாவின் மகள் சுமாவுக்கு தற்போது சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சிவசங்கரப்பா கே.பி.எஸ்.சி., தலைவராக இருந்த போது, அவரது மகள் வர்த்தகத்துறையில் விரிவாக்க அலுவலர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
தேர்வுக்கு அவர் விண்ணப்பித்த போது, தனது தந்தையின் ஆண்டு வருமானம் வெறும் 40 ஆயிரம் ரூபாய் என்று குறிப்பிட்டு இருந்ததுடன், இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றதையும், மேலும் சில தவறான ஆவணங்கள் கொடுத்து, பணிக்கு தேர்வானதையும் அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது.
இதுகுறித்தும் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.
வரும் நாட்களில், விசாரணைக்கு ஆஜராக சுமாவுக்கு, நோட்டீஸ் அனுப்பவும் ஆவணங்களை தயார் செய்கின்றனர். முறைகேடு செய்து தேர்வு எழுதிய சுமாவுக்கு, வர்த்தக துறையில் யாராவது உதவி செய்தனரா; அரசியல்வாதிகள் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்திலும், அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க உள்ளனர்.
விசாரணைக்கு ஆஜராகும்போது சுமா சரியாக ஒத்துழைக்காத பட்சத்தில், அவர் கைது செய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.