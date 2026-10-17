கே.ஆர்.எஸ்., அணையில் காவிரி ஆரத்தி விவசாயிகளை கவுரவித்த விவசாய தசரா
கே.ஆர்.எஸ்., அணையில் காவிரி ஆரத்தி விவசாயிகளை கவுரவித்த விவசாய தசரா
UPDATED : அக் 17, 2026 03:16 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:02 PM
மைசூரு: மைசூரு தசரா விழாவை முன்னிட்டு, கே.ஆர்.எஸ்., அணை பகுதியில், காவிரி ஆரத்தி நேற்று இரவு நடந்தது. விவசாயிகளை கவுரவிக்கும் வகையில், விவ சாய தசராவும் நடந்தது.
மைசூரு தசராவின் 6வது நாளான நேற்று, மைசூரில் பல கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறின. நகரில் உள்ள பாரம்பரிய கட்டடங்களை சுற்றி பார்க்கும் வகையில், சைக்கிள் பேரணி நடந்தது. மைசூரு டவுன்ஹாலில் இருந்து துவங்கிய சைக்கிள் பேரணியை, தொல்பொருள் ஆய்வு துறை கமிஷனர் சிவராஜ் துவக்கி வைத்தார்.
இந்த பேரணியில் நுாற்றுக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். உற்சாகமாக சைக்கிளை ஓட்டிச்சென்று, பாரம்பரிய கட்டடங்களை பார்த்து மெய்சிலிர்த்தனர்.
மாட்டு வண்டிகள்
மைசூரு தசரா கண்காட்சி அரங்கில், யோகா நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆர்வமாக பங்கேற்றனர். தங்கள் உடல்களை வளைத்து பலறக யோகாசனம் செய்ததை, மக்கள் ஆர்வமாக கை தட்டி ஊக்கம் அளித்தனர்.
மைசூரு ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஜே.கே.மைதானத்தில், விவசாயிகளை கவுரவிக்கும் வகையில், விவசாய தசரா நேற்று நடந்தது. அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள கோட்டே ஆஞ்சநேயர் கோவில் வளாகத்தில் இருந்து, விவசாயிகள் டிராக்டர்கள், மாட்டு வண்டிகளில் பேரணியாக வந்தனர்.
கர்நாடக விவசாய துறை அமைச்சர் நரேந்திரசாமி தோளில், பச்சை நிற துண்டு அணிந்ததுடன், மாட்டு வண்டியை ஓட்டி வந்து, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். மாநிலங்களின் அனைத்து மாவட்டங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள், அவர்கள் குடும்பத்தினர், விவசாய தசராவில் பங்கேற்றனர்.
விவசாய பொருட்கள் விற்பனை, ஆடு, மாடு விற்பனை கண்காட்சியும் அங்கு நடந்தது. இதில் பன்னுார் ரக மாடு, ஆடுகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. நவதானியங்கள் போடப்பட்ட கோலம் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
சுத்துார் மடாதிபதி
ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா கண்ணம்பாடி கிராமத்தில் உள்ள, கே.ஆர்.எஸ்., அணை பகுதியில், காவிரி ஆரத்தி நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்து இருந்தது. அதன்படி நேற்று இரவு அணையின் பிருந்தாவன் கார்டனில், காவிரி தாய் சிலை உள்ள பகுதியில், காவிரி ஆரத்தி நடந்தது.
முதல்வர் சிவகுமார், அவரது மனைவி உஷா, சுத்துார் மடத்தின் மடாதிபதி தேசிகேந்திர சுவாமிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். காவிரி தாய் சிலைக்கு ஆரத்தி காண்பித்து வழிபட்டனர்.