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சுவாசிக்கும் காற்றுக்கு வரி அரசு மீது குமாரசாமி கோபம்
சுவாசிக்கும் காற்றுக்கு வரி அரசு மீது குமாரசாமி கோபம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:22 PM
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மாண்டியா: ‘‘மக்கள் சுவாசிக்கும் காற்றுக்கு கூட, மாநில அரசு வரி விதிக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை,’’ என, மத்திய கனரக தொழில் துறை அமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்தார்.
மாண்டியா மாவட்டம், ஹலகூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
வாகன ஓட்டிகளுக்கு இரட்டை அபராதம் விதித்து, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளையும் உயர்த்தி வரும் மாநில அரசு, மக்கள் சுவாசிக்கும் காற்றுக்கு கூட, வரி விதிக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை,
சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பதற்கு பதில், காலியான கருவூலத்தை நிரப்ப வரி, விலை உயர்வுகளை அறிவித்து, மக்கள் மீது சுமையை சுமத்தி வருகிறது.
இவ்வாறு அ வர் கூறினார்.