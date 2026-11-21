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ADDED : நவ 20, 2026 10:59 PM
தங்கவயல்: தங்கவயல் கோரமண்டல் என்றீஸ் முக்கிய சாலையில், 30 அடி உயர அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் சிலை நிறுவி, 12 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதால் அஷ்ட பந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது.
நேற்று காலை மங்கள இசை, திருப்பள்ளி எழுச்சி, இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜை, வேத பாராயணம், வேதிகா அர்ச்சனை, சன்னதி ஹோமம், இரண்டாம் கால பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை, யாத்திரா தானம், கலச ஊர்வலம், பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது.
அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு கொல்லிமலை கண்ணன் சாமியார் தலைமையிலானோர் கும்பாபிஷேகம் செய்தனர்.
இதையடுத்து, 30 அடி உயர சிலைக்கு கீழ், நான்கு அடி உயரத்தில் அம்மன் சிலை ஒன்றை புதிதாக பிரதிஷ்டை செய்தனர்.
பெமல் தொழிற் சாலையின் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநர் வி.ஆர்.எஸ்.நடராஜன், தங்கச் சுரங்க மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் சம்பத்குமார் உட்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழா ஏற்பாடுகளை, கோவில் நிர்வாக தலைவர் ஆர்.பன்னீர் செல்வம் தலைமையில் விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர்.