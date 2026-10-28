குந்தலஹள்ளி தம்பதிக்கு ‘ஜாக்பாட்’: ‘தினமலர்’ நவராத்திரி கொலு போட்டி பரிசளிப்பு விழா பிரமாண்டம்
குந்தலஹள்ளி தம்பதிக்கு ‘ஜாக்பாட்’: ‘தினமலர்’ நவராத்திரி கொலு போட்டி பரிசளிப்பு விழா பிரமாண்டம்
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 11:32 PM
பெங்களூரு: ‘தினமலர்’ நாளிதழ் நடத்திய நவராத்திரி கொலு போட்டி பரிசளிப்பு விழா நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது. முதல் பரிசாக பிரிட்ஜ் வென்று, குந்தலஹள்ளி தம்பதி அசத்தினர்.
இரண்டாவது பரிசாக வாஷிங் மெஷின், மூன்றாவது பரிசாக ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் போன், நான்காவது பரிசாக எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர்கள் வழங்கப்பட்டன.
கர்நாடகாவில் வசிக்கும் தினமலர் வாசகர்கள் தங்கள் வீடுகளில், நவராத்திரியை முன்னிட்டு கொலு வைத்திருந்தால், அதை படம் பிடித்து அனுப்பி வைத்து போட்டியில் பங்கேற்கலாம் என, தினமலர் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.
இந்த பொன்னான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்ட நுாற்றுக்கணக்கான வாசகர்கள் கொலுவை புகைப்படம் எடுத்து, தங்கள் பெயர், விபரம், மொபைல் எண்ணுடன் அனுப்பினர்.
இறைவணக்கம் பாடல்
பெங்களூரு சிவாஜிநகர் குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள, இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் அக்ரிகல்சர் டெக்னாலஜிஸ்ட் அரங்கில், கொலு போட்டி பரிசளிப்பு விழா நேற்று வாசகர்கள் முன்னிலையில் கோலாகலமாக நடந்தது. தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., படத்திற்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
முழு முதற்கடவுளான விநாயக பெருமானை போற்றிப்பாடும், ‘ஓம் எனும் பிரணவ உருவமைந்தாய்’ என்ற தமிழ் இறைவணக்க பக்தி பாடலை, காக்ஸ் டவுனில் வசிக்கும், தினமலர் வாசகி விஜயலட்சுமி பாடி, பரிசளிப்பு விழாவை துவக்கினார்.
சிவாஜிநகர் காசி விஸ்வநாதேஸ்வரர் கோவில் தலைமை அர்ச்சகர் ராஜா பாலசந்திர சிவம் சுவாமிகள், சரஸ்வதி உருவப்படத்திற்கு பூஜை செய்தார். தினமலர் வாசகியர் குத்துவிளக்கேற்றினர்.
வாசகர்கள் அனுப்பிய கொலு புகைப்படங்களை வைத்து , மூன்று நடுவர்கள், பரிசுக்கு உரியவர்களை தேர்வு செய்திருந்தனர்.
எதற்காக பரிசுக்கு உரியவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் என்பது பற்றி விழா அரங்கில் அறிவிக்கப்பட்டது. முதன் முதலில் மூன்று சிறப்பு பரிசு பெறுவோர் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து மூன்றாம் பரிசு, இரண்டாம் பரிசு பெற்றவர்கள் பெயர், போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டன. இறுதியில் முதல் பரிசுக்கு தேர்வானவர் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டது. இவ்வேளையில், அரங்கில் பலத்த கர கோஷம் எழுப்பி உற்சாகப்படுத்தினர்.
தினமலர் பவளவிழாவை ஒட்டி, சென்னையில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட, தினமலர் தபால்தலை வாசகர்களுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
விழாவில் பங்கேற்றவர்களுக்கு தினமலர் சார்பில், சென்னை வடபழநி ஆண்டவர் மூலவர் படம், ஸ்ரீ மஹாலட்சுமி புகைப்படம், கந்த சஷ்டி கவச புத்தகம், தினமலரின் நவராத்திரி சிறப்பு மலர், யாமிருக்க பயமேன் 108 முருகன் கோவில்கள் புத்தகங்கள், குங்கும, விபூதி பிரசாதம், தீர்க்க சுமங்கலி செட் ஆகியவை அடங்கிய வடபழநி பிரசாத பை வழங்கப்பட்டன.
இதுதவிர வாட்டர் பாட்டில், ஸ்னாக்ஸ் பவுல், லஞ்ச் பாக்ஸ் அடங்கிய பையும் வழங்கப்பட்டன.
ஸ்ரீராமபுரம் சுதா புக் சென்டர் எஸ்.எம்.பழனி
பிராமண சபா குந்தலஹள்ளி அறக்கட்டளை
மனோஜ் ஏ.இ.எஸ்., சிப்ரியம் ராதாகிருஷ்ணன் பாலசுந்தரம்
கர்நாடக மாநில தி.மு.க., முன்னாள் பொருளாளர் கே.தட்சிணாமூர்த்தி
நாமஸ்மரண் ஆன்மிக அறக்கட்டளை
பெங்களூரு தமிழ்ச்சங்க முன்னாள் தலைவர் தி.கோ.தாமோதரன்
திருகதம்பாரண்ய ஆசிரமத்தின் ஸ்ரீஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆழ்வார் சுவாமிகள்
கைவினை பொம்மை தயாரிக்கும் கலைஞர் சித்ரா சங்கர் பேசுகையில், ‘‘இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்ததற்கு, தினமலருக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
‘ ‘சிறுவயதில் இருந்து கண்ணால் ஏதாவது பார்த்தால், அதை கையால் செய்யும் பழக்கம் இருந்தது. பாதாம், பிஸ்தாவை பயன்படுத்தி மாலைகளை செய்து உள்ளேன். தற்போது துணிகளை பயன்படுத்தி கைவினை பொம்மைகளை தயாரிக்கிறேன்.
‘ ‘இதற்கு எனது குருவான கல்யாணி தேவநாதன், 78, தான் காரணம். அவருக்கு நன்றி. இங்கு வந்துள்ள பலரும் பல மாடல்களில் கொலு பொம்மைகளை வைத்துள்ளீர்கள். இதை வைத்து பொம்மை செய்ய எனக்கு ஐடியா கிடைத்துள்ளது,’’ என்றார்.
விழாவில் பங்கேற்க, எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் வசிக்கும் வாசகி உஷா சங்கரன் என்பவர், அ முதல் ஃ வரை அகர வரிசையில் தினமலரை புகழ்ந்து கவிதை எழுதி கொண்டு வந்தார். மேடையிலேயே வந்து வாசித்தார்.
அ: அதிகாலை அன்புடன்
மலரும் மலர்
ஆ: ஆசையுடன் படிக்கும் மலர்
இ: இதயத்திற்கு நெருக்கமான மலர்
ஈ: ஈகையுடன் பாலிசி வழங்கும் மலர்
உ: உண்மையை உரக்க சொல்லும் மலர்
ஊ: ஊரின் நன்மை தீமைகளை எடுத்து சொல்லும் மலர்
எ: எழுபத்துஐந்திலும் இளமையுடன் இருக்கும் மலர்
ஏ: ஏணியாக மாணவர்களை ஏற்றி விடும் மலர்
ஐ: ஐயமின்றி ஆட்சியாளர்கள் தவறுகளை
சுட்டுகாட்டும் மலர்
ஒ: ஒளிரும் மாணவர்களை ஏற்றிவிடும் மலர்
ஓ: ஓயாமல் மழை, வெயில் பாராமல் உழைக்கும் மலர்
ஒள: ஔடதமாய் மனதிற்கு இதமளிக்கும் மலர்
ஃ: அஃதே என்றும் எஃ கை போல் உண்மையின் உரைகல்லாக என்றும் எங்கள் தினமலர் சிறந்து விளங்க வாழ்த்துகிறோம்.
இது தவிர, ஜெ.பி.நகர் சித்ராவும் தினமலரை பாராட்டி கவிதை படித்தார்.
விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்தவர்களுக்கு, அரங்கின் நுழைவாயில் பகுதியில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு மல்லிகை பூ, நெற்றியில் வைக்க சந்தனம், குங்குமம் வழங்கப்பட்டது. தண்ணீர் பாட்டில், பட்டர் மில்க், சாக்லெட், கற்கண்டு கொடுக்கப்பட்டது.
விழாவுக்கு வந்த வாசகர்களுக்கு, தலைவாழை இலையில் அறுசுவை விருந்து பரிமாறப்பட்டது.
பருப்பு பாயசம், சாதம், சாம்பார், சுண்டைக்காய் வத்தல் குழம்பு, ரசம், மோர், அப்பளம், அவியல், மசால் வடை, காலிபிளவர் வறுவல், மாங்காய் ஊறுகாய் என தடபுடலாக விருந்து அளிக்கப்பட்டது. கல்யாண வீட்டில் அளிக்கும் தடபுடல் விருந்து போன்று உள்ளதே என்றும், நீண்ட காலத்திற்கு பின், பெங்களூரில் தமிழக உணவு சாப்பிட்டோம் என்றும் கொண்டாடி தீர்த்தனர். இதற்கெல்லாம் காரணமான தினமலர் நிர்வாகத்துக்கு எவ்வளவு நன்றி கூறினாலும் தகும் என்றனர். சில வாசகர்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பின், தாங்களே மற்ற வாசகர்களுக்கு, விருந்து உணவு பரிமாறினர்.
‘நீங்கள் எங்கள் விருந்தினர்கள், நீங்கள் உணவு பரிமாற வேண்டாம்’ என்று, தினமலர் ஊழியர்கள் கூறிய போது, இது எங்கள் வீட்டு விழா; நாங்கள் பரிமாறுவோம் என உரிமையுடன் கூறினர்.
ராமசந்திரபுரத்தில் வசிக்கும் ரோஷினி பாண்டியன், தனது இரட்டை குழந்தைகளான, 2 வயது மகன் தாராக், மகள் தானேராவுடன் கலந்து கொண்டார்.
குழந்தைகளுக்கு புத்தகப்பை வழங்கப்பட்ட போது, சக குழந்தைகளுடன் மேடையில் அமர்ந்த தானேரா, அனைத்து குழந்தைகளும் எழுந்து சென்ற பிறகும், தானேரா மட்டும் மேடையில் தனியாக அமர்ந்திருந்தார்.
தனக்கு கொடுத்த புத்தக பையில் என்ன உள்ளது என்று ஆர்வமாக பார்த்ததுடன், மேடையில் இருந்து கீழே இறங்காமல் சுட்டித்தனம் செய்தார். விழா மேடையில் போடப்பட்டிருந்த மேஜை மீது அமர்ந்து, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து, கைத்தட்டுகளை வாங்கினார்.
கொலு போட்டியில் பங்கேற்க பெற்றோருடன் வந்த குழந்தைகளுக்கு, புத்தகப்பை தொகுப்பு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
அந்த தொகுப்பில் சிலேட், சாக்பீஸ், ஸ்கெட்ச், ஸ்கேல், பாக்ஸ், நோட்டு, பென்சில், அறிவுத்திறன் கொண்ட விளையாட்டு அட்டை இருந்தன. புத்தக பைகளை வாங்கியதும், அதற்குள் என்ன உள்ளன என்று குழந்தைகள் ஆர்வமாக திறந்து பார்த்தனர்.
பெங்களூரு குந்தலஹள்ளியை சேர்ந்த விஜயலட்சுமி – சங்கர நாராயணன் தம்பதிக்கு, முதல் பரிசாக இரண்டு கதவு கொண்ட பிரிட்ஜும், கே.ஆர்.புரம் கொடிகேஹள்ளியின் சேகர் – உஷா தம்பதிக்கு இரண்டாவது பரிசாக வாஷிங் மெஷினும், திண்ட்லுவின் ராஜாமணிக்கு மூன்றாவது பரிசாக மொபைல் போனும் வழங்கப்பட்டன. ஒயிட்பீல்டின் ஜெயந்தி சந்திரசேகர், கல்யாண் நகரின் ஆனந்தி ஸ்ரீதர், ஐஸ்வர்யா நந்தினி ஆகியோருக்கு நான்காவது பரிசாக தலா ஒரு குக்கர்கள் வழங்கப்பட்டன.
ஸ்ரீராமபுரம் சுதா புக் சென்டர் உரிமையாளர் எஸ்.எம்.பழனி, குந்தலஹள்ளி பிராமண சபை செயலர் வெங்கட்ரமணி, மகளிர் அணி தலைவி காயத்ரி, பாரம்பரிய கைவினை பொம்மை கலைஞர் சித்ரா – சங்கர் தம்பதி கலந்து கொண்டனர்.