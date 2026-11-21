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ADDED : நவ 20, 2026 09:52 PM
மங்களூரு: ‘‘ஒரு டன் கரும்புக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும்,’’ என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் லட்சுமண சவதி கூறி உள்ளார்.
நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சர்க்கரை ஆலைகள் – கரும்பு விவசாயிகள் இடையே ஆண்டுதோறும் பிரச்னை நடக்கிறது. இப்பிரச்னை கர்நாடகா மட்டுமின்றி, நாட்டின் பல மாநிலங்களிலும் உள்ளது.
இப்பிரச்னைக்கு மத்திய அரசு தீர்வு காண வேண்டும். ஒரு டன் கரும்புக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும். சர்க்கரைக்கான குறைந்தபட்ச விலையும் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.
பெலகாவியில் ஒரு டன் கரும்புக்கு, 3,800 ரூபாய் வழங்க, சர்க்கரை ஆலைகள் முன்வந்து உள்ளன. மஹாராஷ்டிராவில் ஒரு டன் கரும்புக்கு 4,000 ரூபாய் தரப்படுகிறது.
இப்பிரச்னைக்கு மத்திய உணவு துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி ஓரிரு நாட்களுக்குள் தீர்வு காண்பார் என நம்புகிறேன்.
சர்க்கரை விலையை உயர்த்துமாறு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர். வி லை உயர்த்தப்பட்டால் நடுத்தர குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுவர்.
அதே சமயம், விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இதனால், மக்கள் பயன்பாடு, வணிகர்கள் பயன்பாடு என சர்க்கரைக்கு தனித்தனியாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். இம்முறை அமலுக்கு வந்தால் விவசாயிகள், மக்கள் யாரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.