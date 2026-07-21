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﻿ மலர் கண்காட்சிக்கு தயாராகும் லால்பாக் நடப்பாண்டு கங்க வம்சத்துக்கு அர்ப்பணம்

﻿ மலர் கண்காட்சிக்கு தயாராகும் லால்பாக் நடப்பாண்டு கங்க வம்சத்துக்கு அர்ப்பணம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:59 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:59 AM

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பெங்களூரு: சுதந்திர தின மலர் கண்காட்சிக்கு, லால்பாக் பூங்கா தயாராகிறது. இம்முறை கண்காட்சி, கங்க மன்னர் வம்சத்தினருக்கு சமர்ப்பணம் செய்யப் படுகிறது.

தோட்டக்கலைத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் ஜெகதீஷ் நேற்று கூறியதாவது:

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, லால்பாக் பூங்காவில் மலர் கண்காட்சிக்கு தயாராகி வருகிறோம். ஆகஸ்ட் முதல் வாரம், கண்காட்சி துவங்கும். அலங்கார செடிகள், அபூர்வமான பூச்செடிகள், புல் விரிப்பு உட்பட பூங்கா முழுதும் அழகாக்கப்படுகிறது. முக்கியமான இடங்களில் வண்ணமயமான பூச்செடிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

தொட்டிகளில் காய்கறிகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன. கண்ணாடி மாளிகையும் அழகாக்கப்படுகிறது. இம்முறை மலர் கண்காட்சி, கங்க மன்னர் வம்சத்தினருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும். தலக்காடின் கங்கர்கள் கர்நாடக வளர்ச்சிக்கு அஸ்திவாரம் போட்டவர்கள். இவர்களின் ஆட்சியில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. தலக்காடு, கோலார், ஸ்ரவண பெளகோலா போன்ற இடங்களில், கல்வி நிறுவனங்கள் அமைத்தனர்.

சிற்பக்கலையிலும் சிறந்து விளங்கினர். ஸ்ரவண பெளகோலாவில் உள்ள, உலக பிரசித்தி பெற்ற பாகுபலி உட்பட பல சிற்பங்கள் கங்கர் காலத்தில் செதுக்கப்பட்டவை. நீர்ப்பாசனத்திலும் ஆர்வம் காட்டினர். ஆயிரக்கணக்கான ஏரிகள், குளங்கள் அமைத்தனர். இவர்களின் ஆட்சி சிறப்பை, மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்யும் வகையில், மலர் கண்காட்சி இருக்கும்.

கடம்பர்கள், சோழர்கள், சாளுக்கியர், ஹொய்சாளர், ராஷ்ட்ர கூடர்கள் என, கர்நாடகாவை ஆண்ட பல மன்னர் வம்சத்தினர் உள்ளனர். வரும் நாட்களில் இவர்களின் சிறப்புகளை மலர் கண்காட்சி மூலமாக மக்களிடம் கொண்டு செல்வோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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