சட்டசபை நடைமுறையை மாற்ற வேண்டாம் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் வேண்டுகோள்
சட்டசபை நடைமுறையை மாற்ற வேண்டாம் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் வேண்டுகோள்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:21 PM
பெங்களூரு: 'சட்டசபை நடைமுறையை மாற்ற வேண்டாம்' என, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் நேற்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
கர்நாடக சட்டசபை குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்தே மாதரம் பாடலுடன் நேற்று துவங்கியது. பாடல் பாடி முடித்ததும், சட்டசபை இடைக்கால சபாநாயகர் ஜெயசந்திரா அரசியலமைப்பு முகவுரையை வாசித்தார்.
பின், புதிய அமைச்சர்களை சபைக்கு அறிமுகப்படுத்தும்படி, முதல்வர் சிவகுமாரிடம் கேட்டு கொண்டார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் பேசுகையில், ''மறைந்த பிரமுகர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை முதலில் கொண்டு வாருங்கள்,'' என்றார்.
சபாநாயகர் ஜெயசந்திரா குறுக்கிட்டு பேசுகையில், ''இரங்கல் தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பேசி முடித்ததும், சபை ஒத்திவைக்கப்படும். அமைச்சர்களை எப்போது அறிமுகம் செய்வது,'' என கேள்வி எழுப்பினார்.
மீண்டும் அசோக் பேசுகையில், '' புதிய அமைச்சர்களை அறிமுகம் செய்வது உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் கொண்டாட்டமாக இருக்கலாம். இரங்கலையும், மகிழ்ச்சியையும் ஒரே நேரத்தில் பேசாதீர்கள். அமைச்சர்களை நாளை அல்லது திங்கட்கிழமை கூட அறிமுகம் செய்து வைக்கலாம். இரங்கல் தெரிவிக்கும் தீர்மானம் தான் முதலில் கொண்டு வர வேண்டும். சட்டசபையின் நடைமுறையை மாற்ற வேண்டாம்,'' என்றார்.
முதல்வர் சிவகுமார் பேசுகையில், ''எதிர்க்கட்சி தலைவரின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு அளிக்கிறேன். நாளை அமைச்சர்களை அறிமுகம் செய்கிறேன்,'' என்றார்.