ராகுலின் பொய் டயரை பஞ்சராக்கிய அமைச்சர் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் கிண்டல்
ராகுலின் பொய் டயரை பஞ்சராக்கிய அமைச்சர் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் கிண்டல்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:15 PM
பெங்களூரு: ‘‘எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பாக ராகுலின் பொய் டயர்களை, அமைச்சர் சதீஷ் ஜார் கிஹோளி பஞ்சராக்கிவிட்டார்,’’ என, சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் தெரிவித்தார். இதற்கு, ‘என் அறிக்கை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு உள்ளது’ என, அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி தெரிவித்து உள்ளார்.
அசோக் கூறியுள்ளதாவது:
எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பாக ராகுலின் பொய் டயர்களை, அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி பஞ்சராக்கி விட்டார். ‘கர்நாடகத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது’ என்ற சதீஷ் ஜார்கிஹோளியின் கூற்று, டில்லி வீதிகளில் போராட்டம் நடத்தி வரும் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் பாசாங்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
சித்தராமையா முதல்வர் மாற்றம் தொடர்பாக அமைச்சர் ராஜண்ணா பேசியதால், அவரை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கியது போல, ராகுலின் பொய்யை அம்பலப்படுத்திய அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க துணிவு உள்ளதா... காங்கிரஸ் தலைவர்களின் இரட்டை நிலைபாட்டை மாநில மக்கள் புரிந்து கொண்டனர்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:
எஸ்.ஐ.ஆர்., குறித்து ஊடகங்களில் நான் தெரிவித்த கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கர்நாடகாவில் படிவம் 7 மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து, காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்கள் பெயர் நீக்கும் பா.ஜ., வின் சதி, ராகுலின் போராட்டத்தாலும், முதல்வர் சிவகுமாரின் வழிகாட்டுதலாலும் முறியடிக்கப்பட்டது என்பதே என நோக்கம்.
இருப்பினும், எஸ்.ஐ.ஆர்., செயல்முறை சரி என்ற பொருளில் அந்த அறிக்கையை வெளியிடவில்லை.
தகுதியான வாக்காளர்களின் உரிமையை பறிக்கும் முயற்சிக்கும் நான் எப்போதுமே எதிராக நிற்பேன். ஜனநாயக விஷயங்களையும், வாக்களிக்கும் உரிமையையும் பாதுகாப்பதற்காக ராகுலுடன் உறுதியாக நிற்பேன்.
எனது கூற்றின் நோக்கம் தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படக்கூடாது. உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.