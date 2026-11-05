உல்லாசமாக பொழுதுபோக்க ஹித்லுமனே அருவிக்கு செல்வோமே!
உல்லாசமாக பொழுதுபோக்க ஹித்லுமனே அருவிக்கு செல்வோமே!
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 07:03 PM
– நமது நிருபர் –
குளிர் காலம் துவங்கியுள்ளது. இந்த காலத்தில் ரசிப்பதற்கு என்றே, சில சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. இவற்றில் ஹித்லுமனே அருவியும் ஒன்றாகும். தீபாவளி விடுமுறையை கொண்டாட, இங்கு வரலாம். புதுமையான அனுபவத்தை பெறலாம்.
ஷிவமொக்கா மாவட்டத்தின் பெயரை கேட்டாலே, சட்டென நினைவுக்கு வருவது ஜோக் அருவி. இங்கு ஹித்லுமனே என்ற அற்புதமான அருவியும் உள்ளது. இத்தகைய அருவியை பார்க்க, அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். ஏன் என்றால் கண்களை, மனதை கொள்ளையடிக்கும் இயற்கை அழகு, இந்த பகுதியில் கொட்டி கிடக்கிறது.
ஷிவமொக்கா மாவட்டம், ஹொசநகர் தாலுகாவின், மூகாம்பிகா வனப்பகுதியின், கொடசாத்ரி மலை அடிவாரத்தில், பெள்ளக்கா என்ற கிராமத்தில் ஹித்லுமனே அருவி உள்ளது. இது ஒரே அருவி அல்ல. அடுக்கடுக்காக பாயும், ஏழு சிறிய, பெரிய அருவிகளின் தொகுப்பு. மேல் பகுதியின் அருவி மிகவும் அழகானது. அங்கு இயற்கையாக உருவான, ஒரு குளம் உள்ளது.
அடர்ந்த வனப்பகுதியின் நடுவில், ஹித்லுமனே அருவி உள்ளது. சுற்றிலும் பசுமையான மலைகள், அபூர்வமான மரங்கள், செடி, கொடிகள் சூழ்ந்துள்ளன. இங்கு நேரடியாக வாகனத்தில் செல்ல முடியாது.
அடர்த்தியான வனப்பகுதியில், செங்குத்தான பாதையில், வழுக்கும் பாறைகளின் மீதேறி, மூன்று முதல் ஐந்து கி.மீ., வரை நடந்து செல்ல வேண்டும். சாகச விரும்பிகள், இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு தகுந்த இடமாகும்.
குளிர் காலத்தில் செல்ல ஏற்ற இடம். மழை பெய்யும் போது, பாறைகள் அதிகமாக வழுக்கும். எனவே மழை பெய்யும் போது செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அழகு நிறைந்த இடத்தில் ஆபத்தும் இருக்கும். அருவியை சென்றடைய மன உறுதி, உடல் ஆரோக்கியம் அவசியம். அதிக கவனமாக செல்ல வேண்டும்.