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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ ஜக்கூர் விமான பயிற்சி பள்ளியின் உரிமம் 5 ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பிப்பு: பரமேஸ்வர் 

﻿ ஜக்கூர் விமான பயிற்சி பள்ளியின் உரிமம் 5 ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பிப்பு: பரமேஸ்வர் 

﻿ ஜக்கூர் விமான பயிற்சி பள்ளியின் உரிமம் 5 ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பிப்பு: பரமேஸ்வர் 

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:36 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:36 AM

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பெங்களூரு: ஜக்கூர் விமான பயிற்சி பள்ளியின் உரிமத்தை, மத்திய அரசு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பித்துள்ளதாக, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கூறியுள்ளார்.

பெங்களூரு ஜக்கூரில் உள்ள விமான பயிற்சி பள்ளியை, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் நேற்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் தகவல் பெற்று கொண்டார்.

பின், அவர் கூறியதாவது:

ஜக்கூர் விமான பயிற்சி பள்ளி கடந்த 1940ல் துவங்கப்பட்டது. சில காரணங்களால் அதன் உரிமம் டிசம்பர் 2023ல் ரத்து செய்யப்பட்டது. தற்போது மத்திய அரசின் விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு இயக்குனரகம், பயிற்சி பள்ளி உரிமத்தை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பித்துள்ளது.

தற்போது ஒரு தலைமை விமான பயிற்சியாளர்; இரண்டு விமான பயிற்சியாளர்கள் உள்ளனர். ஐந்து விமானங்களில் மூன்று விமானங்கள் பறக்கும் நிலையில் உள்ளன.

இந்த பள்ளியில் விரைவில் புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவர். இங்கு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் முழுமையான ஆய்வு நடத்தியுள்ளனர். பாதுகாப்பு குறித்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

நாட்டில் விமான போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்கள், புதிய விமானங்களை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளன. எதிர்காலத்தில் 35,000 க்கும் மேற்பட்ட விமானிகள் தேவை இருக்கும் என நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.

தனியார் விமான பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சி எடுக்க, கோடிக்கணக்கில் பணம் செலுத்துவது ஏழை, நடுத்தர வர்த்தகத்தினர் சாத்தியம் இல்லை. அத்தகையவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

பயிற்சி பள்ளியை சுற்றி 45 மீட்டருக்கு அதிகமான உயரமுள்ள கட்டடங்கள் கட்ட அனுமதி இல்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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