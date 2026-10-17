பெண் இன்ஜி., மர்ம சாவுக்கு நுரையீரல் செயலிழப்பே காரணம்
பெண் இன்ஜி., மர்ம சாவுக்கு நுரையீரல் செயலிழப்பே காரணம்
UPDATED : அக் 17, 2026 03:18 AM
ADDED : அக் 16, 2026 09:32 PM
ஆடுகோடி: பெண் இன்ஜினியர் மர்மமாக இறந்த வழக்கில், 'அவரது மரணத்திற்கு நுரையீரல் செயலிழப்பே காரணம்' என, தடய அறிவியல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தன்பாத்தை சேர்ந்தவர் பூஜா தத்தா, 33. பெங்களூரில் தனியார் நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணியாற்றினார். ஆடுகோடியின் முனிகிருஷ்ணப்பா லே - அவுட்டில் வாடகை வீட்டில் வசித்தார்.
கடந்த ஏப்ரல் 27ம் தேதி வீட்டிற்குள் இருந்து அழுகிய நிலையில், பூஜாவின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. நிர்வாண நிலையில் உடல் இருந்ததால், பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்டாரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடந்தது.
பெற்றோரிடம் தகவல் சேகரித்த போது, மன அழுத்தத்தால் அவர் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது தெரிந்தது. தற்கொலை செய்தாரா என்றும் போலீசார் விசாரித்தனர்.
பூஜாவின் உடல் உறுப்புகளை சேகரித்து, தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு, போலீசார் அனுப்பினர்.
இந்நிலையில் ஆறு மாதங்களுக்கு பின், பூஜா மரணம் தொடர்பான தடய அறிவியல் ஆய்வக அறிக்கை, போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், 'பூஜா தற்கொலை செய்யவில்லை. கொலையும் செய்யப்படவில்லை. நுரையீரல் செயலிழப்பு, நரம்புகளில் ஏற்பட்ட ரத்த கட்டிகளே அவரது மரணத்திற்கு காரணம். மன அழுத்தத்தாலும் அவர் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார்' என, கூறப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம் இந்த வழக்கு, முடிவுக்கு வந்துள்ளது.