'மாஜி' தலைவர், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியின் ரூ.1.22 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கம்!
'மாஜி' தலைவர், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியின் ரூ.1.22 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கம்!
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
கே.பி.எஸ்.சி., நடப்பாண்டு ஜனவரியில், கால்நடை மருத்துவர் தேர்வு நடத்தியது. இதில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின்படி, எஸ்.ஐ.டி., மற்றும் ஈ.டி., எனும் அமலாக்க துறையினரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விசாரணைக்கு பின், தேர்வு நடந்த போது தேர்வு அதிகாரியாக இருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஞானேந்திரகுமார் கங்வார், இடைத்தரகர் பசவராஜ் கன்னிலே ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணைக்கு பின், கே.பி.எஸ்.சி., முன்னாள் தலைவர் சிவசங்கரப்பா சாகுகர், உறுப்பினர் கீதா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடம் விசாரணை நடத்திய பின், அமலாக்க துறை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 8,400 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை அமலாக்க துறையினர் தாக்கல் செய்தனர்.
இதையடுத்து, எஸ். ஐ.டி., எனும் சிறப்பு விசாரணை குழுவினர், சிவசங்கரப்பா சாகுகரை, ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுக்க, முதன்மை ஏ.சி.எம்.எம்., நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிமன்றம், சிவசங்கரப்பாவை, நவ., 19ம் தேதி வரை காவலில் எடுக்க உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் உள்ள அவரை காவலில் எடுத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அமலாக்க இயக்குரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
காலநடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வள துறையில் கால்நடை அலுவலர் பதவிக்கான தேர்வில் நடந்த முறைகேடு மற்றும் கே.பி.எஸ்.சி., ஆட்சேர்ப்பில் போலி சான்றிதழ் சமர்ப்பித்தது தொடர்பாக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா 2023ன் பிரிவு 318 (3), 318 (4), 336 (2), 336 (3), 340 (2)ன் கீழ், பெங்களூரு விதான் சவுதா போலீசில், முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில், ஈ.டி., இந்த விசாரணையை துவக்கியது.
விசாரணையில், அப்போதைய தலைவர் சிவசங்கரப்பா சாகுகர், உறுப்பினர், தேர்வு குழுவினர், பசவராஜ் கன்னிலே மற்றும் பிறருடன் சேர்ந்து சதித்திட்டம் தீட்டி, தங்கள் பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி, வினாத்தாள்களை கசிய விட்டு உள்ளனர்.
இதற்காக தேர்வர்களிடம் சிவசங்கரப்பா சாகுகர், 20 லட்சம் ரூபாய் பேரம் பேசி, 10 லட்சம் ரூபாய்; உறுப்பினர் கீதா 40 லட்சம் ரூபாய் பேரம் பேசி, 20 லட்சம் ரூபாயும் வாங்கி உள்ளனர்.
இதில் குறிப்பிட்ட தொகை, ரொக்கமாகவும், மீதி பணத்துக்கு கையெழுத்திடப்பட்ட வெற்று காசோலையாகவும் பெற்றுள்ளனர்.
அத்துடன், சிவசங்கரப்பாவின் வேண்டுகோளை ஏற்று, அப்போது தேர்வு பாதுகாவலராக இருந்த ஞானேந்திரகுமார், ஆறு தேர்வர்களுக்கு, 80 கேள்விகளுக்கான சரியான பதிலை தயாரித்து, சிவசங்கரப்பாவிடம் ஒப்படைத்து உள்ளார்.
இவ்வாறு சட்ட விரோதமாக பெறப்பட்ட லஞ்சம், ரொக்கமாக, பீதர் மாவட்டம் பால்கியில் உள்ள ஓம் லட்சுமி சவுர்தா சஹ்காரி சங்க நியமிதா என்ற மூன்றாம் தரப்பினரின் வங்கி கணக்குகள் மூலம் வசூலிக்கப்பட்டு, சேமிப்பு கணக்குகளில் பதிவுகள் மூலம் மறைக்கப்பட்டது.
குற்றச்செயல் மூலம் கிடைத்த பணத்தில் ஞானேந்திரகுமார், 52.30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம், வைர நகைகள், மூன்றாம் நபரின் பெ யரில் வாங்கியுள்ளார். ஞானேந்திரகுமார், அவரது குடும்பத்தினரின் 13.31 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான விமான பயண செலவுகளை, பசவராஜ் கன்னிலே செலுத்தி உள்ளார்.
இதையடுத்து முன்னாள் தலைவர் சிவசங்கரப்பா சாகுகர், உறுப்பினர் கீதா, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஞானேந்திரகுமார் ஆகியோரின் 1.22 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.