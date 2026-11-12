10 பெண்களிடம் உல்லாசம் நகைகளை ஏமாற்றியவர் கைது

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ADDED : நவ 11, 2026 08:46 PM
சிக்கபானவரா: திருமணம் செய்வதாக, 10 பெண்களிடம் உல்லாசம் அனுபவித்து ஏமாற்றியதுடன், பெண்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று நகைகளை திருடியவர் கைது செய்யப் பட்டுள்ளார்.
ஹாவேரி மாவட்டம், பேடகியைச் சேர்ந்தவர் லிங்கராஜ், 30. பெங்களூரு பி.டி.எம்., லே - அவுட்டில், தனியார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக பணியாற்றினார்.
ஐந்து மாதங்களுக்கு முன் வேலையை ராஜினாமா செய்தார். மனைவியை விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்த இவர், பி.ஜி.யில் வசித்தார்.
இந்நிலையில், திருமண இணையதளங்களில் தன்னைப் பற்றிய விபரங்களை லிங்கராஜ் பதிவிட்டார். தனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
இவரது புகைப்படத்தைப் பார்த்து சிக்கபானவராவில் வசிக்கும், 28 வயது இளம்பெண், இவரை தொடர்பு கொண்டார். இருவரும் பேசிப் பழகினர். திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தனர்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இளம்பெண் வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது லிங்கராஜ், அவரது வீட்டுக்குச் சென்றார்.
திருமணம் செய்வதாகக் கூறி, இளம்பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருந்தார். பின், இளம்பெண்ணின் கவனத்தை திசை திருப்பி, அவரது வீட்டில் இருந்து 100 கிராம் நகைகளை திருடி தப்பினார்.
பின், இளம்பெண்ணால், லிங்கராஜை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
இளம்பெண் அளித்த புகாரில் லிங்கராஜ் மீது வழக்கு பதிவானது.
தலைமறைவாக இருந்த அவரை, நேற்று முன்தினம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, 79 கிராம் நகைகள், ஒரு பைக், இரண்டு மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப் பட்டன.
இவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், சிக்கபானவராவைச் சேர்ந்த இளம்பெண் மட்டுமின்றி, விவாகரத்து ஆன மற்றும் திருமணம் ஆகாத மேலும், 9 இளம்பெண்களிடம் திருமணம் செய்வதாகக் கூறி உல்லாசம் அனுபவித்து, நகைகளைத் திருடிச் சென்றது தெரிந்தது.
இவரின் லீலைகள் குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.