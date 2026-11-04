பெண் கழுத்தில் கத்தி வைத்து தங்க வளையல் பறித்தவர் கைது
பெண் கழுத்தில் கத்தி வைத்து தங்க வளையல் பறித்தவர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 07:48 PM
இந்திராநகர்: பெங்களூரு இந்திராநகர், 100 அடி சாலையில் பிரீமியம் என்ற பெயரில் ஷூ விற்பனை கடை இயங்குகிறது. இந்த கடையில் ஜெயஸ்ரீ, 28, என்பவர் ஊழியராக வேலை செய்கிறார். கடந்த 31ம் தேதி மதியம் கடையின் கவுன்டரில் ஜெயஸ்ரீ அமர்ந்திருந்தார்.
ஹெல்மெட் அணிந்த நபர் கடைக்குள் வந்து, கவுன்டரில் ஏறி குதித்தார். அதிர்ச்சி அடைந்த ஜெயஸ்ரீ, கடை உரிமையாளர் ரஞ்சித்குமாரை அழைக்க முயன்றார்.
அவரது வாயில் துணியை அடைத்த மர்மநபர், கத்தியை காட்டி மிரட்டி, கைகளில் அணிந்திருந்த 35 கிராம் எடையுள்ள தங்க வளையல்களை பறித்து விட்டு தப்ப முயன்றார். ‘திருடன், திருடன்’ என்று ஜெயஸ்ரீ கூச்சல் எழுப்பியதால், பக்கத்து கடையினர் வந்தனர். இவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற மர்மநபர், ஜெயஸ்ரீ தலைமுடியை பிடித்து இழுத்த படி, அவரது கழுத்தில் கத்தியை வைத்து, வெளியே அழைத்து வந்தார்.
‘யாராவது பக்கத்தில் வந்தால், கழுத்தை அறுத்து விடுவேன்’ என்று மிரட்டினார். பயத்தில் அலறிய ஜெயஸ்ரீ, தன்னை விட்டுவிடும்படி அந்த நபரிடம் கெஞ்சினார். ஆனால் அந்த நபர் மனம் இறங்கவில்லை.
இந்நிலையில் அந்த நபரை பின்பக்கமாக சிலர் இறுக பிடித்து கொண்டனர். அவரது பிடியில் இருந்து ஜெயஸ்ரீ தப்பினார். அந்த நபருக்கு தர்ம அடி கொடுத்த மக்கள், இந்திராநகர் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். அவர் கைது செய்யப்பட்டார். விசாரணையில் அவரது பெயர் பிரபுராஜ், 40, என்பது தெரிந்தது.
இவரிடம் நடத்திய விசாரணையின் போது மாற்றி, மாற்றி பேசுவதால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர்.