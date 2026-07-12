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﻿ தாய், பாட்டி, மாமாவை கொன்றவர் தற்கொலை பெங்களூரில் பயங்கரம்

﻿ தாய், பாட்டி, மாமாவை கொன்றவர் தற்கொலை பெங்களூரில் பயங்கரம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:23 PM

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காமாட்சி பாளையா: ஒரே குடும்பத்தின் மூவரை, அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்த நபர், தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூரு, காமாட்சி பாளையாவின், கொட்டிகே பாளையாவில் வசிப்பவர் சிக்கண்ணா, 60. இவரது மனைவி மங்களம்மா, 55. தம்பதியின் மகன் பிரஷாந்த், 34. இதில், பிரஷாந்துக்கு அக்காவும், தங்கையும் உள்ளனர். அவர்களுக்கு திருமணமாகி, தனித்தனியே வசிக்கின்றனர்.

சிக்கண்ணா வீட்டில் பிரஷாந்தின் பாட்டி நஞ்சம்மா, 75, மற்றும் தாய் மாமா சதீஷ், 50, ஆகியோர் வசித்தனர். ராம்நகர் மாவட்டம், மாகடி தாலுகாவின், பாலதகெரே கிராமத்தை சேர்ந்த இந்த குடும்பம், கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக, கொட்டிகே பாளையாவில் வாடகை வீட்டில் வசிக்கின்றனர். பிரஷாந்த் கார் ஓட்டுநராக பணியாற்றினார். இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. இவரது தாய் மங்களம்மா, துணி தயாரிப்பு தொழிற்சாலையிலும், பாட்டி நஞ்சம்மா துப்புரவு தொழிலாளியாகவும் பணியாற்றினர். மாமா சதீஷ் பிளம்பராக பணியாற்றினார். இவரும் திருமணமாகாதவர். தந்தை சிக்கண்ணா இஸ்திரி கடை நடத்துகிறார்.

சிக்கண்ணா வழக்கம் போல, நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு எழுந்து, இஸ்திரி கடைக்கு சென்று விட்டார். அவர் சென்ற சிறிது நேரத்துக்கு பின், 7:30 மணிக்கு, பிரசாந்த் திடீரென தாயுடன் சண்டை போட்டார். வாக்குவாதம் முற்றியதால், அரிவாளால் தாயை கொடூரமாக வெட்டினார்.

காப்பாற்ற வந்த பாட்டி, மாமா என, ஒவ்வொருவராக வெட்டி கொலை செய்தார். தாயும், பாட்டியும் வீட்டு வாசலிலும், மாமா அறையின் கதவருகிலும் விழுந்து இறந்தனர். பாட்டியின் முகத்தை அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு, வெட்டி சிதைத்து இருந்தார்.

மூவரையும் வெட்டி கொலை செய்த பின், வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்து, தப்பியோட பிரஷாந்த் முயற்சித்தார். அதற்குள் அவரை வீட்டு உரிமையாளரும், அப்பகுதியினரும் பிரஷாந்தை பிடித்து, அறையில் அடைத்து வைத்து, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

இனி தப்ப முடியாது என்பதை உணர்ந்த பிரஷாந்த், அறையில் சேலையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். காமாட்சி பாளையா போலீசார் அங்கு வந்து பார்த்த போது, அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிந்தது. நால்வரின் உடல்களையும் போலீசார் மீட்டனர்.

பிரஷாந்த் ஓராண்டாக பணிக்கு செல்லாமல், வீட்டில் இருந்து வந்தார். தாய், பாட்டி, தாய் மாமாவை கொலை செய்ய, என்ன காரணம் என்பது தெரியவில்லை. போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.

பிரஷாந்தின் தந்தை சிக்கண்ணா கூறியதாவது:

காலை நான் இஸ்திரி கடைக்கு செல்லும் போது, அனைவரும் உறக்கத்தில் இருந்தனர். அதன் பின் என்ன நடந்தது தெரியவில்லை. 10:00 மணிக்கு என் நண்பர் போன் செய்து, சம்பவம் பற்றி கூறினார். நான் வீட்டில் இருந்திருந்தால், என்னையும் என் மகன் கொன்றிருப்பார்.

எனினும், அவருக்கு தாய் மீது அதிக பாசம். ஆனால், முன்கோபம் அதிகம். கொலை செய்யும் அளவுக்கு செல்வார் என, நினைக்கவில்லை. அவர் அப்படி செய்வார் என, தெரிந்திருந்தால் நான் கடைக்கு சென்றிருக்க மாட்டேன்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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