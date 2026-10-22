எம்.எல்.ஏ.,க்களின் மருத்துவ சிகிச்சை மூன்றாண்டுகளில் ரூ.7.40 கோடி செலவு
எம்.எல்.ஏ.,க்களின் மருத்துவ சிகிச்சை மூன்றாண்டுகளில் ரூ.7.40 கோடி செலவு
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 07:14 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் கோடீஸ்வர மக்கள் பிரதிநிதிகள், தங்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக மாநில அரசிடம், லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பெறுகின்றனர். கடந்த மூன்றாண்டுகளில், எம்.எல்.ஏ.,க்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக, 7.40 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.
மாநில எம்.எல்.ஏ.,க்களின் மருத்துவ சிகிச்சையை அரசு ஏற்கிறது. இவர்கள் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று கொண்டால், அதற்கான தொகையை அரசு வழங்குகிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் அனைத்து வசதிகள் இருந்தாலும், அங்கு சிகிச்சை பெற, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். பில்களை சமர்ப்பித்து, அரசிடம் பணத்தை பெற்று கொள்கின்றனர்.
கர்நாடகாவின் 69 எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கடந்த 2023 மே 20 முதல், 2026 செப்டம்பர் 30 வரை மருத்துவ சிகிச்சைக்காக, 7.40 கோடி ரூபாய் பெற்றுள்ளனர். இது தொடர்பாக, சமூக ஆர்வலர் வெங்கடேஷ் என்பவர், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், சட்டசபை அமைச்சகத்திடம் தகவல் பெற்று பகிரங்கப்படுத்தியுள்ளார்.
பேலுார் பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., சுரேஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு, 98.78 லட்சம் ரூபாய், சாமராஜா தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., ஹரிஷ் கவுடா 85.91 லட்சம் ரூபாய், குனிகல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., ரங்கநாத் 85 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளனர்.
காங்கிரசின் மூத்த எம்.எல்.ஏ., சிவசங்கரப்பா 69.78 லட்சம் ரூபாய், பா.ஜ.,வின் சுரேஷ்குமார் 22.26 லட்சம் ரூபாய், கோபாலய்யா 21.05 லட்சம் ரூபாய், ம.ஜ.த.,வின் ரேவண்ணா 13.02 லட்சம் ரூபாய், பா.ஜ.,வின் பசவராஜ் பொம்மை 10.45 லட்சம் ரூபாய், அரக ஞானேந்திரா, 10.21 லட்சம் ரூபாய், காங்கிரசின் லட்சுமண் சவதி, 4.86 லட்சம் ரூபாய், பா.ஜ.,வின் அஸ்வத் நாராயணா 4.58 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பட்டியலில், சிக்கோடி பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., நிகில் உமேஷ்கத்தி, கடைசி இடத்தில் இருக்கிறார். இவர் மூன்று ஆண்டுகளில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வெறும் 2,349 ரூபாய் மட்டுமே பெற்றுள்ளார்.