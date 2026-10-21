விதிகளை மீறும் 'மினி எலக்ட்ரிக் பைக்' ஓட்டுநர்கள்: நடவடிக்கை எடுக்க முடியாமல் போலீசார் திணறல்
விதிகளை மீறும் 'மினி எலக்ட்ரிக் பைக்' ஓட்டுநர்கள்: நடவடிக்கை எடுக்க முடியாமல் போலீசார் திணறல்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 19, 2026 07:54 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் மினி எலக்ட்ரிக் பைக் ஓட்டுநர்கள், சாலை விதிகளை மீறுவது அதிகரிக்கிறது. இவர்களை கட்டுப்படுத்துவது, போக்குவரத்து போலீசாருக்கு பெரும் தலைவலியாக உள்ளது.
பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதாலும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை கருதியும், எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் பயன்படுத்த பலரும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பெங்களூரில் சமீப நாட்களாக மினி எலக்ட்ரிக் பைக் பயன்பாடு அதிகரிக்கிறது. காற்று மாசு கட்டுப்படுத்த, இத்தகைய பைக்குகள் உதவுகின்றன என்றாலும், இவற்றின் ஓட்டுநர்கள் சாலை விதிகளை மீறி, பொது மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றனர்.
சிக்னல் ஜம்ப், நடைபாதை மீது செல்வது, ஒரு வழி பாதையில் செல்வது, ஹெல்மெட் அணியாமல் பயணிப்பது போன்ற விதிகளை மீறுகின்றனர்.
நடைபாதைகளில் பைக் ஓட்டி, பாதசாரிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்கின்றனர். ஆனால் மினி எலக்ட்ரிக் பைக் ஓட்டுநர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாமல், போக்குவரத்து போலீசார் திணறுகின்றனர்.
ஏன் என்றால் 250 வாட்ஸை விட, குறைந்த திறன் கொண்ட, மணிக்கு 25 கி.மீ., க்கும் குறைவான வேகம் கொண்ட மினி எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் வாய்ப்பு இல்லை. சட்டத்தை கடுமையாக்கும்படி, பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இது குறித்து போக்குவரத்து பிரிவு இணை போலீஸ் கமிஷனர் கார்த்திக் ரெட்டி கூறுகையில், ''போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் எலக்ட்ரிக் மினி பைக் ஓட்டுநர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க சட்டத்தில் இடம் இல்லை. எனவே அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்,'' என்றார்.