4,500 புதிய பஸ்கள் கொள்முதல் அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உத்தரவு
4,500 புதிய பஸ்கள் கொள்முதல் அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:55 AM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் 'சக்தி' திட்டத்திற்கு பின் அரசு பஸ்களில் பயணியர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. பயணியரின் வசதிக்காக, 4,500 புதிய பஸ்கள் வாங்கும்படி, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மாநிலத்தில், 'சக்தி' திட்டம் துவங்கிய பின், தினமும் கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., - பி.எம்.டி.சி., வடமேற்கு போக்குவரத்து கழகம், கல்யாண கர்நாடகா போக்குவரத்து கழகம் என, நான்கு போக்குவரத்து கழக பஸ்களில் தினமும் 1.50 கோடி முதல் 1.80 கோடி அளவிலான மக்கள் பயணிக்கின்றனர்.
பஸ்கள் பற்றாக்குறையால் தரமற்ற பஸ்களை இயக்குவதால், சாலை நடுவில் பழுதடைந்து நிற்கின்றன. தொழில்நுட்ப கோளாறால் தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவங்களும், ஆங்காங்கே நடக்கின்றன.
பயணியருக்கு சரியான நேரத்தில் பஸ்கள் கிடைக்காமல் அவதிப்படுகின்றனர். குறிப்பாக பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவர்கள் பாதிப்படைகின்றனர். நடப்பாண்டு 6,000 பழைய பஸ்கள், பழைய இரும்பு கடைக்கு அனுப்பப்பட உள்ளன.
இதனால் பஸ்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும். எனவே, முன்னெச்சரிக்கையாக 4,500 புதிய பஸ்கள் வாங்கும்படி, நான்கு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
புதிதாக பஸ்களை வாங்க, அரசும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 'பிளை பஸ், அம்பாரி, ஐராவத், அம்பாரி ட்ரீம் கிளாஸ், ஐராவத் கிளப் கிளாஸ், ராஜஹம்சா, பல்லக்கி உத்சவ்' உட்பட 3,500 டீசல் பஸ்களும், மாநிலத்தில் பஸ் வசதி இல்லாத ஊர்களுக்கு புதிய பஸ்கள் இயக்குவதற்காக, 1,000 பஸ்கள் வாங்குவதற்கு அதிகாரிகள் தயாராகின்றனர்.