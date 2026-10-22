ரோரிச் - தேவிகா ராணி தோட்டத்தில் சுற்றுலா பணிகளை துரிதப்படுத்த அமைச்சர் உத்தரவு
ரோரிச் - தேவிகா ராணி தோட்டத்தில் சுற்றுலா பணிகளை துரிதப்படுத்த அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : அக் 08, 2026 12:11 AM
ADDED : அக் 07, 2026 11:16 PM
பெங்களூரு: 'ரோரிச் - தேவிகா ராணி தோட்டத்தில் சுற்றுலா பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும்' என, அதிகாரிகளுக்கு, அமைச்சர் ஜார்ஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பெ ங்களூரு கனகபுரா சாலையில் தத்தகுனி என்ற இடத்தில், ரோரிச் - தேவிகா ராணி தோட்டம் உள்ளது. இது இந்திய திரைப்பட உலகின் முதல் பெண்மணி என்று அ ழைக்கப்படும், புகழ்பெற்ற பழம்பெரும் நடிகை தேவிகா ராணி, அவரது கணவரான உலக புகழ்பெற்ற ரஷ்ய ஓவியர் ஸ்வெடோஸ்லாவ் ரோரிச் ஆகியோருக்கு சொ ந்தமான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தோட்டமாகும்.
இது, 468 ஏக்கரில் அமைந்துள்ளது. இத்தோட்டம், தற்போது கர்நாடக அரசின் சுற்றுலா துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இத்தோட்டத்தின் பாரம்பரியத்தை மாறாமல் பாதுகாக்கும் வகையில், இங்குள்ள வரலாற்று இல்லம், கலைக்கூடம் மற்றும் நறுமண எண்ணெய் தொழிற்சாலையை மறுசீரமைக்க, 55 கோடி ரூபாயில் பல திட்டங்களை மேற்கொள்ள அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதையடுத்து அங்கு பணிகள் நடக்கின்றன.
இந்நிலையில், ரோரிச் - தேவிகா ராணி தோட்டத்திற்கு சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ், துறையின் செயலர் ராம்பிரசாத் மனோகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேற்று சென்றனர். அங்கு நடந்து வரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
பின், ஜார்ஜ் கூறுகையில், ''இங்கு நடக்கும் சுற்றுலா பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டு உள்ளேன்,'' என்றார்.