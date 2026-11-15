விதான் சவுதாவை விற்று விடுங்கள் அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் கோபம்
விதான் சவுதாவை விற்று விடுங்கள் அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் கோபம்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:30 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 11:30 PM
சிக்கபல்லாபூர்: அரசு நிலத்தை தனியார் நபர்களின் பெயருக்கு, இ – பட்டா செய்து கொடுத்த அதிகாரிகளை கண்டித்த, நகர வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், ‘‘விதான் சவுதாவையும் யாருக்காவது விற்று விடுங்கள்,’’ என்று கண்டித்தார்.
சிக்கபல்லாபூர் நகரில், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான பைரதி சுரேஷ், அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது 24 ஏக்கர் ஏரி நிலத்தை, தனியார் நபர்களின் பெயருக்கு இ – பட்டா செய்து கொடுத்தது, அமைச்சரின் கவனத்துக்கு வந்தது. இதனால் கோபமடைந்த அவர், அதிகாரிகளை கண்டித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தை, போலியான ஆவணங்கள் உருவாக்கி, தனியார் நபர்களின் பெயருக்கு விற்றதாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது குறித்து, விசாரணை நடத்த கமிட்டி அமைக்கப்பட்டு, நடப்பாண்டு செப்டம்பரில் இடைக்கால அறிக்கையும் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவோ, நிலத்தை மீட்கவோ ஆர்வம் காட்டவில்லை.
அரசு நிலத்தை மீட்காத சிக்கபல்லாபூர் நகராட்சி கமிஷனர் மன்சூர் அலியை, ஏன் சஸ்பெண்ட் செய்யவில்லை... அரசு நிலத்தையே காப்பாற்ற முடியாவிட்டால், பெங்களூரு விதான் சவுதாவையும் யாருக்காவது விற்று விடுங்கள்,
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் செயல் திறன் திருப்தி அளிக்கவில்லை. ஏழைகள், விவசாயிகளின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் அக்கறை காட்டவில்லை.
அரசு அலுவலகங்களுக்கு வருவோரில், 90 சதவீதம் பேர் ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகள். இவர் களின் பிரச்னைகளை சரி செய்யாதது, மிகப்பெரிய தவறு. இது தொடர்பாக, மாவட்ட கலெக்டர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.