அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கேவை நிமான்சில் சேர்க்க வேண்டும் ஜனார்த்தன ரெட்டி பாய்ச்சல்
அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கேவை நிமான்சில் சேர்க்க வேண்டும் ஜனார்த்தன ரெட்டி பாய்ச்சல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:24 PM
கொப்பால்: உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கேவை, 15 நாட்கள் நிமான்ஸ் மருத்துவமனையில் சேர்க்க வேண்டும், என, பா.ஜ., முன்னாள் அமைச்சர் ஜனார்த்தன ரெட்டி தெரிவித்தார்.
கொப்பாலில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சமீப நாட்களாக அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே, ஆர்.எஸ்.எஸ்., குறித்து மனம் போனபடி பேசுகிறார். ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்புக்கு, அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கிறார்.
தான் எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு உள்ளது. இதனால் ஆர்.எஸ்.எஸ்., பற்றியே தொடர்ந்து விமர்சிக்கிறார். உள்துறை அமைச்சர் போன்ற, முக்கியமான பொறுப்பை பிரியங்க் கார்கேவுக்கு முதல்வர் சிவகுமார் கொடுத்துள்ளார்.
தன் பதவியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, இவர் பணியாற்ற வேண்டும். உள்துறை அமைச்சராக பணியாற்றுவதை விட்டு விட்டு, தேவையற்ற விஷயங்களை பேசுகிறார்.
இரண்டு வாரம் பிரியங்க் கார்கேவை, கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு வேண்டும். அதன்பின் அவரை பெங்களூரின் நிமான்ஸ் மருத்துவமனையில் சேர்த்து, அவரது மூளை சரியாக உள்ளதா என, பார்க்க வேண்டும். பொறுப்பான உள்துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து கொண்டு, பைத்தியம் பிடித்தவர் போன்று பேசுவது சரியல்ல,
இதுவரை ஆர்.எஸ்.எஸ்.,சை, யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் பிரியங்க் கார்கேவால், என்ன செய்ய முடியும். இது தெரிந்தும் தேவையின்றி பேசுகிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.