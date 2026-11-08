டில்லியில் ராகுல் போராட்டத்தில் பங்கேற்காத அமைச்சர் மகன் உட்பட 6 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
டில்லியில் ராகுல் போராட்டத்தில் பங்கேற்காத அமைச்சர் மகன் உட்பட 6 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:44 PM
ஹாவேரி: எஸ்.ஐ.ஆர்., போராட்டத்தில் பங்கேற்காத அமைச்சர் ருத்ரப்பா லாமனி மகன் உட்பட ஆறு பேர், காங்கிரசில் இருந்து, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
டில்லியில் சமீபத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் எனும் எஸ்.ஐ.ஆருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் போராட்டம் நடத்தியது. இதில், எதிர்பார்த்த அளவில் கட்சியினர் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், கோபமடைந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், போராட்டத்தில் பங்கேற்காதவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து, இளைஞர் காங்கிரஸ் தேசிய தலைமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
டில்லியில் காங்கிரஸ் ஏற்பாடு செய்திருந்த எஸ்.ஐ.ஆர்.,க்கு எதிரான போராட்டம், ‘சன்சத் சலோ’ உட்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்காததை, கட்சி தலைமை கடுமையாக கருத்தில் கொண்டு உள்ளது.
மாநில செயலர்கள் அப்துல் அஜிஸ், சுரஜ் அவதி, பவன் சலியன், அபிஷேக், ஹாவேரி மாவட்ட இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தர்ஷன் குமார் லமானி, உத்தரகன்னடா மாவட்ட இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் சுப்பிரமணிய சிர்சிகர் ஆகிய ஆறு பொறுப்பாளர்கள் மறு உத்தரவு வரும் வரை இடைநீக்கம் செய்ய தலைமை முடிவு செய்து உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக ஹாவேரி மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சீவ் குமார் நீர்லகி கூறுகையில், ‘‘தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக நவ., 1ம் தேதி, கட்சி ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில், வட்டார குழு தலைவர்கள், முன்னணி பிரிவு தலைவர்கள், கட்சி அலுவலக பொறுப்பாளர்கள், அனைத்து எம்.எல்.ஏ.,க்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பங்கேற்க கட்சி அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
இருப்பினும் ஹாவேரி இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தர்ஷ் குமார் லமானி பங்கேற்கவில்லை. இவ்விஷயத்தை தீவிரமாக கொண்ட கட்சி தலைமை, இவர்கள் ஆறு பேரையும் இடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தர்ஷன் குமார் லமானி, ஹாவேரி மாவட்ட பொறுப்பு வகிக்கும் ஜவுளித்துறை அமைச்சர் ருத்ரப்பா மானப்பா லமானியின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.