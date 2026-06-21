பி.ஓ.பி., விநாயகர் சிலைக்கு தடை அமைச்சருக்கு எம்.எல்.ஏ., கடிதம்
பி.ஓ.பி., விநாயகர் சிலைக்கு தடை அமைச்சருக்கு எம்.எல்.ஏ., கடிதம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:53 PM
பெங்களூரு: 'விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிஸ் எனும் பி.ஓ.பி., ரசாயனத்தில் செய்யப்பட்ட சிலைகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று பெங்களூரு நகர்ப்புற மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடாவுக்கு, பா.ஜ., - எம்.எல்.ஏ., சுரேஷ் குமார் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளதாவது:
வழக்கம் போல, இந்தாண்டும் பி.ஓ.பி., எனும் பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிசில் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
பி.ஓ.பி., விநாயகர் சிலையை நீரில் கரைக்கும்போது, அவை முழுமையாக நீரில் கலந்து, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன.
பண்டிகையின் போது, விநாயகர் குழுக்களும், பொதுமக்களும் பி.ஓ.பி., சிலைகளுக்கு பதிலாக, களிமண் விநாயகர் சிலைகளை கொண்டு விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடினால், எந்த பிரச்னையும் இல்லை. எனவே, இவ்விஷயத்தை தீவிரமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும். விநாயகர் சதுர்த்திக்கு முன், பி.ஓ.பி., சிலைகளின் உற்பத்தி, விற்பனை, பயன்பாட்டை நிறுத்தவேண்டும்.
கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்து, அவசர நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.