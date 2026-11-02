மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட மொபைல் போன்
மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட மொபைல் போன்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
பெங்களூரு: ‘‘முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா மீதான ரகசிய விசாரணை வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் போன், டில்லியில் உள்ள மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக, குற்றம்சாட்டப்பட்ட ரிதேஷ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்,’’ என, பெங்களூரு நகர போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த் குமார் சிங் தெரிவித்தார்.
இதுதொடர்பாக பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
சித்தராமையா மீதான ரகசிய விசாரணை வழக்கில், அக்., 24ல் ரிதேஷ் பாண்டே என்பவர் டில்லியில் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், ‘சித்தராமையா மீதான ரகசிய விசாரணை வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் போன், டில்லியில் உள்ள மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமியின் அதிகாரபூர்வ இல்லத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது’ என்று தெரிவித்தார்.
ரிதேஷ் பாண்டேவை தவிர, இவ்வழக்கில் வினோத் சர்மா, பிரஜ்வல் பிரசாத் ஆகிய இருவருக்கும் தொடர்பு உள்ளது. பிரஜ்வல் பிரசாத் அறிவுறுத்தலின்படி, வினோத் சர்மாவும், ரித்தேஷ் பாண்டேவும், டில்லியில் கரோல் பாக்கில் உள்ள மொபைல் போன் கடையில், மொபைல் போன் வாங்கி உள்ளனர்.
இந்த மொபைல் போனை, டில்லியில் உள்ள மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் இருந்த பிரஜ்வல் பிரசாத்திடம் ஒப்படைத்து உள்ளனர்.
இது தொடர்பாக இவ்விருவருக்கும் விசாரணைக்கு வரும்படி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு உள்ளன. இருப்பினும், இருவரும் தலைமறைவாக உள்ளதால், கைதில் இருந்து தப்பிக்க முன் ஜாமின் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்து உள்ளனர்.
ரித்தேஷ் பாண்டே, பிரஜ்வல் பிரசாத் இடையே சந்தேகத் திடற்கிடமான வகையில் நிதி பரிவர்த்தனை கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. இம்மூவரும், ‘சோசியல் மீடியா’வில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.