﻿ மகன் தற்கொலை செய்தி அதிர்ச்சியில் தாய் மரணம்

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:11 PM
தார்வாட்: தார்வாடில் மகன் தற்கொலை செய்து கொண்ட செய்தியை கேட்டு, அதிர்ச்சியில் அவரது தாய் மரணம் அடைந்தார்.
தார்வாட் நகர் தேஜஸ்வி நகரை சேர்ந்தவர் மெஹபூப்சாப் நடாப், 47. கடந்த சில மாதங்களாக உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். பல இடங்களில் சிகிச்சை பெற்றும் குணமடையவில்லை.
இதனால் மன வேதனையில் இருந்த அவர், நேற்று முன்தினம் காலையில், ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். உடலை மீட்ட ரயில்வே போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்கு பின், மாலையில் அவரின் உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்.
அவரின் உடலை வீட்டுக்கு எடுத்து சென்றனர். பின், இறுதி சடங்கிற்காக எடுத்து சென்றபோது, அவரின் தாய் முகுதாபி நடாப், 68, மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். மகன் உடலை அடக்கம் செய்த பின், நள்ளிரவில், தாயின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி, அடக்கம் செய்தனர்.