திருவள்ளுவர் ஜெயந்தியை அரசு விழாவாக கொண்டாட தாய்மொழி கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்
திருவள்ளுவர் ஜெயந்தியை அரசு விழாவாக கொண்டாட தாய்மொழி கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
பெங்களூரு: ‘‘திருவள்ளுவர் ஜெயந்தியை அரசு விழாவாக கொண்டாட வேண்டும்,’’ என, தாய்மொழி கூட்டமைப்பு தலைவர் எஸ்.டி.குமார் வலியுறுத்தினார்.
பெங்களூரு வசந்தநகரில், தாய்மொழி கூட்டமைப்பு சார்பில் மாநில உணவு மற்றும் பொது வழங்கல் துறை அமைச்சர் ரிஸ்வான் அர்ஷத்திற்கு நேற்று பாராட்டு விழா நடந்தது.
தாய்மொழி கூட்டமைப்பு தலைவர் எஸ்.டி.குமார் தலைமை வகித்தார். ஈரடி குறளை நினைவூட்டும் வகையில், இரு திருக்குறளை கூறி. நிகழ்ச்சியை துவக்கினர்.
அமைச்சர் ரிஸ்வானிடம் தாய்மொழி கூட்டமைப்பு சார்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
அதில், ‘கர்நாடக மாநில அரசின் சார்பில், 37 மகான்களின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வரிசையில் அய்யன் திருவள்ளுவர் பிறந்த நாள் விழாவையும் மாநில அரசு கொண்டாட வேண்டும்.
‘பெங்களூரு ஹலசூரு ஏரிக்கரையில், 2009 ஆகஸ்ட் 9ல் திருவள்ளுவர் சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டது. எனவே, மாநில அரசின் சார்பில் திருவள்ளுவர் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
தங்கவயல் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பிலும், திருவள்ளுவர் ஜெயந்தியை அரசு விழாவாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று மனு அளித்தனர்.
விழாவில் ஜி.யு.போப் எழுதிய திருக்குறள் ஆங்கில உரை நுாலை, எஸ்.டி.குமார் வெளியிட ஜானகிராமன் பெற்று கொண்டார்.
அமைச்சருக்கு தாய் மொழி கூட்டமைப்பு சார்பில் சால்வை, மாலை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை தொடர்ந்து கர்நாடக மாநில தி.மு.க., கர்நாடக மாநில அ.தி.மு.க., தங்கவயல் தமிழ் சங்கம், கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம், தங்கவயல் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பாசறை, திருவள்ளுவர் சங்கம்.
ஐ.டி.ஐ., தமிழ் மன்றம், எச்.ஏ.எல்., தமிழ் மன்றம், ஆதர்ஷ் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கம் , கர்நாடக பறையர் பேரவை, கர்நாடக தமிழ் மக்கள் இயக்கம் உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்று அமைச்சருக்கு சால்வை, மாலை, மைசூரு தலைப்பாகை, பூச்செண்டு கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
முன்னதாக, பட்டாசு வெடித்து, பாரம்பரிய நடனம், சிலம்பாட்டத்துடன் கிராமிய இசை முழங்க வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.