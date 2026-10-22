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ADDED : அக் 13, 2026 11:32 PM
சிக்கபல்லாபூர்: தசரா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விட்டு வீடு திரும்பிய போது, மகள் கண் முன், தாய் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.
சிக்கபல்லாபூரின் சிந்தாமணி டவுன் அஞ்சனி லே – அவுட்டில் வசித்தவர் சுமித்ரா, 36. இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை, தனது 8 வயது மகளுடன், சிந்தாமணி அரசு கல்லுாரியில் நடந்த தசரா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றார்.
நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் தாயும், மகளும் வீட்டிற்கு நடந்து சென்றனர். அப்போது பைக்கில், ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த மர்மநபர் ஒருவர், சுமித்ராவை மறித்து அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டினார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மகள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார்.
ரத்த வெள்ளத்தில் சுமித்ரா சரிந்ததும், மர்மநபர் தப்பினார். உயிருக்கு போராடிய தாயின் நிலையை கண்டு மகள் கதறினார். அந்த வழியாக வந்தவர்கள் சுமித்ராவை மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப முயன்றனர். ஆனால் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
சுமித்ராவும், அவரது கணவர் வெங்கடரெட்டியும் இரண்டு ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்கின்றனர். மனைவி மீதான கோபத்தில் கணவரே கொலை செய்தாரா என விசாரணை நடக்கிறது.