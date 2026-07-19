65 வயதிலும் யோகாசனத்தில் அசத்தும் முரளிதர் ஆனந்த் பிரபு
65 வயதிலும் யோகாசனத்தில் அசத்தும் முரளிதர் ஆனந்த் பிரபு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:01 PM
- நமது நிருபர் -:
பெலகாவி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் முரளிதர் ஆனந்த பிரபு, 65. வயது தான், 65, ஆனால் அவரிடம் இருக்கும் உற்சாகம், 25 வயது இளைஞர் போல இருக்கிறது.
மறைந்த நடிகர் ராஜ்குமார், யோகாவில் தீவிர ஈடுபாடு கொண்டவர். அவரின் உத்வேகத்தால், தன், 22வது வயதில் யோகா கற்க துவங்கினார். திரிவிக்ரமாசனம், சக்ராசனம், பூமாசனம், அஷ்டவக்ராசனம், நடராஜாசனம், பிஞ்சமயூராசனம், பத்மமயூராசனம், மயூராசனம் உட்பட கடினமான பல ஆசனங்களை எளிதாக செய்கிறார்.
கடந்த, 40 ஆண்டுகளாக யோகா பயிற்சி செய்து வரும் இவர், 22 ஆண்டுகளாக யோகா வகுப்புகளையும் நடத்தி வருகிறார். அத்துடன் மாவட்டம், மாநிலம், தேசிய அளவில் பல்வேறு பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
இவரின் மகன் நாகராஜ பிரபு, மகள் நவ்யாபிரபு யோகாவில் பட்டப்படிப்பு முடித்து உள்ளனர். தேசிய அளவில் மூன்று தங்கப்பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளனர்.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக, 'முரளிதர் யோகா குருகுல்' என்ற பெயரில் யோகா கற்பித்து வருகிறார். அவரிடம் பயிற்சி பெற்ற குழந்தைகள் பல, மலேஷியா, சிங்கப்பூர், அந்தமான் - நிக்கோபார் தீவுகளில் நடந்த சர்வதேச அளவிலான யோகா போட்டிகளில் பல்வேறு தங்கப்பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
இது குறித்து, யோகா வல்லுநர் முரளிதர் ஆனந்த் பிரபு கூறியதாவது:
நான் ஒரு சிறிய அடகு கடை நடத்தி வருகிறேன். மறைந்த நடிகர் ராஜ்குமாரின் தீவிர ரசிகன். காமனபில்லு என்ற திரைப்படத்தில், அவர் அற்புதமாக யோகா செய்வதை பார்த்து, ஈர்க்கப்பட்டேன். அந்த படத்தை பார்த்த பின், என் வீட்டில் ஆசனங்கள் செய்ய துவங்கினேன்.
பின், யோகா குரு ஹனுமந்தராவ் சாவந்திடம் யோகா கற்றுக் கொண்டேன். படிப்படியாக யோகாவில் முன்னேறினேன். தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றேன். இப்போது சர்வதேச அளவிலான யோகா குருக்களை உருவாக்கி உள்ளேன்.
ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ளவும், அதில் முன்னேறவும், நாம் அதில் முழுமையாக நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். சிலர் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி ,தங்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொள்கின்றனர்.
ஆனால் நான், யோகாவுக்கு அடிமையாகி விட்டேன். அதன் மீது பைத்தியமாக இருக்கிறேன். எனவே, யோகா போன்ற ஒரு நல்ல பழக்கத்தை நீங்கள் கடைபிடித்தால், நல்ல ஆரோக்கியத்தை பேண முடியும். கடினமான, எளிதான ஆசனங்கள் உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட ஆசனங்களை கற்றுத்தருகிறேன்.
இப்போதெல்லாம் அனைவரும் மன அழுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனர். யோகாசனங்களும், தியானமும், மன அழுத்தத்தையும் போக்க உதவும். அந்த வகையில் அனைவரும் சிறு வயதில் இருந்தே யோகா பயிற்சி செய்யவேண்டும்.
ஒவ்வொரு பள்ளி, கல்லுாரியிலும் யோகா வகுப்புகளை கட்டாயமாக்க வேண்டும். தினமும், குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆசனங்களாவது கற்பிக்கப்பட வேண்டும். இதை செய்தால், நமது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் மேம்படும், நாடும் வலிமை பெறும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.