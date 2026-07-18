மக்களின் ஆசியால் என் தந்தை முதல்வராவார்: எம்.பி., பிரியங்கா ஜார்கிஹோளி நம்பிக்கை
மக்களின் ஆசியால் என் தந்தை முதல்வராவார்: எம்.பி., பிரியங்கா ஜார்கிஹோளி நம்பிக்கை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:05 AM
பெலகாவி: ''மக்களின் ஆசியும், ஆதரவும் இருந்தால், 2028ல் என் தந்தை சதீஷ் ஜார்கிஹோளியும் முதல்வர் பதவியில் அமர்வார்,'' என, காங்கிரஸ் எம்.பி., பிரியங்கா ஜார்கிஹோளி தெரிவித்தார்.
பெலகாவியில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
என் தந்தை சதீஷ் ஜார்கிஹோளி முதல்வராக வேண்டும் என, ஆதரவாளர்கள் விரும்புகின்றனர். வரும், 2028ல் மக்களின் ஆசியும், ஆதரவும் கிடைத்தால் என் தந்தை, முதல்வர் பதவியில் இருப்பார். இது நிச்சயம் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
சிக்கோடி லோக்சபா தொகுதியின், அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த, மாநில அரசு ஆர்வம் காட்டுகிறது. எம்.பி., நிதியில் புதிதாக சாலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன.
பெலகாவி மாவட்டத்தின், சிக்கோடி தொகுதியில் வறட்சி நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான நிதி வழங்கும்படி, மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதப்படும்.
ஷேடபாளா - விஜயபுரா இடையே, புதிதாக ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும் என்பது, மக்களின், 10 ஆண்டு கோரிக்கையாகும். திட்ட அறிக்கையும் தயாரானது.
ஆனால், அதில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இது குறித்து, ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவை சந்தித்து, ஆலோசனை நடத்துவோம். ஒரு முறை லோக்சபாவில் இந்த விஷயத்தை பேசினேன். ஆனால், பதில் வரவில்லை.
முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவும், அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளியும், கட்சியை பலப்படுத்துகின்றனர். 2028ல் இவர்களின் தலைமையில், நாங்கள் தேர்தலை சந்திப்போம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.