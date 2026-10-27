மைசூரு அரண்மனை, வாரியம், நிலம் எல்லாம் அரசுக்கு சொந்தம்! பிரமோதா தேவி குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் யதீந்திரா
மைசூரு அரண்மனை, வாரியம், நிலம் எல்லாம் அரசுக்கு சொந்தம்! பிரமோதா தேவி குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் யதீந்திரா
UPDATED : அக் 27, 2026 03:43 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:14 PM
பெங்களூரு: ''மைசூரு அரண்மனை, வாரியம் அதற்கு சொந்தமான நிலம் ஆகியவை அரசுக்கு சொந்தமானவை என்றாலும், மன்னர் குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு சிறிதளவு இடம் அளித்து உள்ளோம். இருந்தாலும், அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது,'' என, மன்னர் குடும்பத்தினர் பிரமோதா தேவி குற்றச்சாட்டுக்கு, நகர்ப்புற மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் யதீந்திரா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மைசூரு மன்னர் குடும்பத்தின் பிரமோதா தேவி நேற்று முன்தினம் அளித்த பேட்டியில், 'மைசூரு தசரா நிறைவு நாளில் ஜம்பு சவாரி துவங்குவதற்கு முன், 'வஜ்ர முஷ்டி' சண்டை நடைபெறும். அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்ட பின், வீரர்களுக்கு, 'பாஸ்' கொடுத்த அதிகாரிகளுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே ஒருங்கிணைப்பு இல்லை.
'இதனால், இந்தாண்டு வஜ்ரமுஷ்டி சண்டை நடக் கவில்லை. அதுபோன்று போலீஸ் அதிகாரிகள் குடும்பத்தினர், 'செல்பி' எடுக்கும் சாக்கில் தங்க அம்பாரி சுமக்கும் யானை முன் சென்றனர். தசராவின் போது ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையை தடுக்கும் வகையில் போலீசார் செயல்பட்டனர். இதே நிலை நீடித்தால், நீதிமன்றத்துக்கு செல்வோம்' என குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
சிறிதளவு இடம்
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், மைசூரு மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான யதீந்திரா பெங்களூரில் நேற்று அளித்த பேட்டி:
மைசூரு அரண்மனை, வாரியம், அதற்கு சொந்தமான நிலம் ஆகியவை அரசுக்கு சொந்தமானவை என்றாலும், மன்னர் குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு நாங்கள் சிறிதளவு இடம் அளித்து உள்ளோம். அதேவேளையில், அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அம்பாரியை நாங்கள் இலவமாக வாங்கவில்லை. அதற்கான பணத்தை அரசு செலுத்துகிறது. ஏதாவது பிரச்னை இருந்தால், அவர்கள் நேரடியாக அரசிடம் தெரிவிக்கலாம். நாங்கள் அவர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கிறோம். இவ்விஷயத்தை எங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வராமல், ஊடகத்திடம் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
முதல்வர் நடவடிக்கை
அரண்மனையின் ஒரு பகுதி, மன்னர் குடும்பத்தினர் வசிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. தேவைப்பட்டால், அரசு சார்பில் அவருடன் பேச அதிகாரிகளை அனுப்புவோம். இது தொடர்பாக முதல்வர் நடவடிக்கை எடுப்பார்.
பிரமோதா தேவி உடையார் குறிப்பிட்டுள்ள பிரச்னையை நாங்கள் தீர்ப்போம். இருப்பினும், அவர் கூறிய அனைத்தையும் எங்களால் ஏற்க முடியாது. அவர் கூறியது போல, எங்களால் ஏழு நாட்களுக்கு தசராவை கொண்டாட முடியாது.
அதேபோல, 'இது அரசின் தசரா அல்ல' என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தும் சரியல்ல. அரசின் தசராவுக்கும் வரலாறு உண்டு. 1971ம் ஆண்டு முதல் அரசு அதிகாரபூர்வமாக தசரா பண்டிகையை நடத்தி வருகிறது. சுதந்திரம் பெற் றதில் இருந்து இது தேசிய பண்டிகையாக இருந்து வருகிறது. இதை நாங்கள் தொடருவோம்.
அவசியம் இல்லை
சட்டப்படி அம்பாரியை எந்த யானை சுமக்கும் என்பதை, அவரிடம் கூறி வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அம்பாரியை சுமக்க மகேந்திரா அல்லது தனஞ்செயா ஆகிய இரு யானைகளில் ஒன்றை தீர்மானிக்க, வனத்துறையினர் அவகாசம் எடுத்து கொண்டனர்.
மர அம்பாரியை சுமக்கும் ஒத்திகையின் போது, மகேந்திரா யானையால் குறிப்பிட்ட துாரத்துக்கு மேல் செல்ல முடியாமல் தவித்தது.
இதனால் யானையை தேர்வு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அம்பாரி யானை குறித்து கடைசி நிமிடத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதையும் அவர்களிடம் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
வஜ்ரமுஷ்டி ரத்துக்கு போலீசார் மீது குற்றம்சாட்டி உள்ளார். போலீசாரிடம் விசாரித்தபோது, வஜ்ரமுஷ்டி வீரர்கள் தாமதமாக வந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். இதை நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம். தவறு எங்கு நடந்தது என்பது குறித்து ஆராய்ந்து வருகிறோம்.
அவரின் புகார் குறித்து அரசு பரிசீலித்து அதிகாரபூர்வமாக பதிலளிக்கும். அவர்களுக்கு ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால், நேரடியாக அரசின் பார்வைக்கு கொண்டு வரலாம்.
அவற்றை தீர்க்க தயாராக இருக்கிறோம். தசராவின்போது, அரச குடும்பத்தினருக்கு முறைப்படி அழைப்பு விடுத்து, அவர்களின் ஒத்துழைப்பு கோரப்பட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்
கர்நாடக மாநில அரசு, எந்த சூழ்நிலையிலும் மைசூரு அரச குடும்பத்தை நிராகரிக்கவோ அல்லது புறக்கணிக்கவோ இல்லை. பிரமோதா தேவி உடையார் எழுப்பியுள்ள அனைத்து கவலைகள், அதிருப்திகள் குறித்து அரசு நேரடியாக அவருடன் பேசி, சந்தேகங்களை விளக்கி, பிரச்னைகளை சுமுகமாக தீர்க்கும்.
- - பரமேஸ்வர், துணை முதல்வர்