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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ தசராவில் கம்பாலா விளையாட்டை சேர்க்கக்கூடாது மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர் உடையார் எதிர்ப்பு

﻿ தசராவில் கம்பாலா விளையாட்டை சேர்க்கக்கூடாது மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர் உடையார் எதிர்ப்பு

﻿ தசராவில் கம்பாலா விளையாட்டை சேர்க்கக்கூடாது மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர் உடையார் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:20 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:20 PM

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மைசூரு: ''மைசூரு தசரா விழாவில், கம்பாலா விளையாட்டை சேர்க்க கூடாது என்று தசரா உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில் முதல்வரிடம் கூறியுள்ளேன்,'' என, மைசூரு பா.ஜ., - எம்.பி., யதுவீர் உடையார் தெரிவித்தார்.

மைசூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:

முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில், நேற்று முன்தினம் நடந்த மை சூரு தசரா உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது, 'கம்பாலா விளையாட்டை சேர்க்க கூடாது' என்று தெளிவாக கூறி விட்டேன்.

கம்பாலா விவகாரம் தொடர்பாக எம்.எல்.ஏ., அசோக் ராய், எனக்கு எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. அந்த விவகாரம் குறித்து அவர் என்னுடன் எதுவும் விவாதிக்கவில்லை. அதற்கு தேவையும் இல்லை.

தசரா பண்டிகையின் கலாசார பின்னணி வேறு, கம்பாலா பின்னணி வேறு. தசராவை எல்லாவற்றுடன் தொடர்புபடுத்துவது சரியல்ல. இது, மைசூரு மக்களின் உணர்வும் கூட. கம்பாலா விளையாட்டு போட்டியை தசரா விழாவில் நடத்தினால், அது மைசூரு மக்களுக்கு எதிராக செய்வது போன்றதாகும். இந்த அரசு, இதுவரை மக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிராகவே செயல்பட்டு வந்து உள்ளது. இப்போது மக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிராக கம்பாலா நடத்துகிறது.

நாங்கள் கம்பாலாவுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆனால், தசரா அன்று கம்பாலா போட்டி நடத்தக் கூடாது என்று கூறி உள்ளேன். தசராவை நேர்த்தியாக கொண்டாடுங்கள். மூன்று ஆண்டுகளாக தசரா வெற்றிகரமாக கொண்டாடப்படவில்லை. குறைந்தபட்சம் இந்த முறையாவது அதை நேர்த்தியாக செய்யட்டும்.

ஒவ்வொரு தசரா பண்டிகையின் போதும், ஏதேனும் ஒரு சர்ச்சை உருவாக்கப்படுகிறது. சர்ச்சை, போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், தசரா பண்டிகை நடக்கிறது. இம்முறையும் அது தொடர்கிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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