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கூடுதல் துணை முதல்வர் பதவிகளை உருவாக்க பரமேஸ்வர் எதிர்ப்பு: தன் அதிகாரம் பறிபோகும் என்ற பயத்தால் ஆட்சேபம்

கூடுதல் துணை முதல்வர் பதவிகளை உருவாக்க பரமேஸ்வர் எதிர்ப்பு: தன் அதிகாரம் பறிபோகும் என்ற பயத்தால் ஆட்சேபம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 12:46 AM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:49 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 12:46 AM ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:49 PM

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பெங்களூரு: சிவகுமார் துணை முதல்வராக இருந்த போது, கூடுதல் துணை முதல்வர் நியமிக்கப்படாமல் பார்த்து கொண்டார். அதே பாணியை இன்றைய துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கையாளுகிறார். கூடுதல் துணை முதல்வர் நியமிக்க, எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

கர்தாடகாவில் காங்கிரஸ் அரசு அமைந்த போது, சிவகுமார் விருப்பமே இல்லாமல், காங்கிரஸ் மேலிடத்தின் உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு, துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருந்தார்.

ஆனால் தான் மட்டுமே, இப்பதவியில் இருக்க வேண்டும். கூடுதல் துணை முதல்வர்களை நியமிக்க கூடாது என, மேலிடத்துக்கு நிபந்தனை விதித்தார்.

அரசு அமைந்த சில மாதங்களிலேயே, கூடுதலாக மூன்று துணை முதல்வர் பதவி உருவாக்க வேண்டும். அந்தந்த சமுதாயத்தினருக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். இதனால் அடுத்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு, உதவியாக இருக்கும் என, பலர் கொடிபிடித்தனர்.

இதன் மூலம் சிவகுமாருக்கு, நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும். அவரது ஓட்டத்துக்கு முட்டுக்கட்டை போட வேண்டும் என்பது, பலரின் நோக்கமாக இருந்தது. இதற்காக, கட்சி மேலிடத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர். ஒரு கட்டத்தில் மேலிடமும் கூட, இந்த விஷயத்தில் ஆர்வம் காட்டியது.

ஆனால் சிவகுமார், உறுதியாக நின்று, தனக்கு போட்டியாக, மற்றொரு துணை முதல்வர் வராமல் பார்த்து கொண்டார். தற்போது ஆட்சி பொறுப்பு கை மாறியுள்ளது.

சித்தராமையா ராஜினாமா செய்த பின், சிவகுமார் முதல்வராக அமர்ந்தார். பரமேஸ்வருக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைத்துள்ளது.

அதிகாரம் இருக்காது இந்நிலையில், கூடுதல் துணை முதல்வர் பதவிகளை உருவாக்க வேண்டும் என, மீண்டும் குரல் எழுப்ப, பலரும் துவங்கியுள்ளனர்.

கூடுதல் துணை முதல்வர்கள் நியமிக்கப்பட்டால், தனக்கு அதிகாரம் இருக்காது. பத்தோடு, பதினொன்றாக இருக்க வேண்டி வரும். கட்சியில், அரசில் தன் முடிவுகள், கருத்துகளுக்கு மதிப்பு இருக்காது என்பதை, பரமேஸ்வர் உணர்ந்துள்ளார்.

எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும், கூடுதல் துணை முதல்வர்களை நியமிக்க கூடாது என, பிடிவாதம் பிடிக்கிறார்.

பொதுவாக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களே, முதல்வராவது காங்கிரசின் சம்பிரதாயம். எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து, மாநில தலைவராக இருந்தும், பரமேஸ்வரால் முதல்வராக முடியவில்லை.

இரண்டு, மூன்று முறை அவருக்கு, முதல்வராக வாய்ப்பு வந்தும், கடைசி நொடியில் வாய்ப்பு கை நழுவியது.

இதை பற்றி அவர் பல முறை பகிரங்கமாகவே, தன் வருத்தத்தை கொட்டி தீர்த்துள்ளார்.

சித்தராமையா முதல்வர் பதவியை, ராஜினாமா செய்த போது, தலித் கோட்டாவில் பரமேஸ்வருக்கு பதவி கிடைக்கலாம் என, பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், சிவகுமார் முதல்வராகி விட்டார். பரமேஸ்வருக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைத்தது. இதிலேயே அவர் ஆறுதல் அடைந்துள்ளார். இதற்கும் முட்டுக்கட்டை போடுவதால், அவர் எரிச்சல் அடைந்துள்ளார்.

தனக்கு இடையூறாக கூடுதல் துணை முதல்வர்களை நியமிக்க, அவர் பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். ஒருவேளை கூடுதல் துணை முதல்வர் பதவிகளை உருவாக்கினால், தன் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக, மேலிடத்தை மறைமுகமாக எச்சரித்ததாக, தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலிடம் முடிவு ஒரு பக்கம் அமைச்சரை விரிவாக்க நெருக்கடி, மற்றொரு பக்கம் கூடுதல் துணை முதல்வர் பதவிகளை உருவாக்க, பரமேஸ்வர் எதிர்ப்பால், காங்கிரஸ் மேலிடம் தர்மசங்கடத்தில் சிக்கி தவிக்கிறது.

ஒருவேளை பரமேஸ்வர் ராஜினாமா செய்ய நேரிட்டால், தலித் சமுதாயத்தினர் பொங்கி எழுவர் என்பதால், இப்போதைக்கு கூடுதல் துணை முதல்வர்கள் நியமனம் இல்லாமல் அமைச்சரவையை கொண்டு செல்ல, டில்லி காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது.

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