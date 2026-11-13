தேசிய கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெற்ற கலபுரகி சிறுமி வைஷ்ணவி தாரி
தேசிய கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பெற்ற கலபுரகி சிறுமி வைஷ்ணவி தாரி
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:24 PM
– நமது நிருபர் –
வறுமை, இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைப்போரை எந்த சக்தியாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக கலபுரகி மாவட்டத்தின் வைஷ்ணவி தாரி, 14, உள்ளார். இந்திய பள்ளி விளையாட்டு கூட்டமைப்பின், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான, தேசிய அளவில் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டிக்கு தேர்வாகி உள்ளார்.
வைஷ்ணவி தாரி, தற்போது கலபுரகி என்.ஏ.கன்யா உயர்நிலைப்பள்ளியில் 9ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவருக்கு தந்தை இல்லை; தாய் மட்டும் உள்ளார்.
அவரது பெயர் முத்தம்மா. விஜயபுராவின் நிடகுண்டா கிராமத்தில் கூலி தொழிலாளியாக வேலை செய்கிறார். மகளுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த முத்தம்மா, கலபுரகி டவுன் விஸ்வநகரில் உள்ள தனது அக்கா வீட்டில் வைஷ்ணவியை விட்டுள்ளார். மகளின் கல்விக்கு தேவையான அனைத்து செலவுகளையும் செய்து வருகிறார்.
வறுமை, பொருளாதார இன்னல்களை சந்தித்தாலும் மகளின் கல்வி, விளையாட்டு மீதான ஆர்வத்திற்கு முத்தம்மா ஆதரவாக உள்ளார். வைஷ்ணவிக்கு ஆரம்பத்தில், கிரிக்கெட் பற்றி அவ்வளவாக தெரிந்திருக்கவில்லை. ஐந்தாம் வகுப்பு படித்த போது, உடற்கல்வி ஆசிரியர் சந்தோஷ் கோபால் என்பவர் தான், வைஷ்ணவிக்கு கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வத்தை துாண்டினார். பள்ளியில் உள்ள கிரிக்கெட் அகாடமியில் பயிற்சியாளர்கள் கிருஷ்ணா, நரேந்திரா, சச்சின் தலைமையில் பயிற்சி பெற்றார். பேட்டிங் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் ஜொலித்து ஆல்ரவுண்டராக மாறினார்.
பெலகாவி, கோலாரில் நடந்த, 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடியதால், தற்போது ஜம்மு – காஷ்மீரில் நடக்க உள்ள தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் விளையாட தேர்வாகி உள்ளார். இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் ஸ்ரேயங்கா பாட்டீலை, தனது முன்மாதிரியாக கொண்டுள்ள வைஷ்ணவி தாரி, எதிர்காலத்தில் இந்திய அணிக்காக விளையாடுவதை தனது இலக்காகவும் கொண்டு உள்ளார்.
மிகவும் ஏழ்மையான குடும்ப பின்னணி கொண்டவர் என்பதால் வைஷ்ணவிக்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்களை பயிற்சியாளர்கள் இலவசமாக வழங்குகின்றனர். கிரிக்கெட்டில் அவர் நல்ல நிலைக்கு வருவார் என்று பயிற்சியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.